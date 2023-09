The Ballad of Songbirds and Snakes, la préquelle de The Hunger Games

The Hunger Games revient au cinéma avec la préquelle The Ballad of Songbirds and Snakes.

Réalisé par Francis Lawrence à partir d’un scénario de Michael Lesslie et Michael Arndt pour Lionsgate, The Ballad of Songbirds and Snakes se déroule 64 ans avant les événements de The Hunger Games. L’intrigue suit le jeune Coriolanus Snow et les événements qui le conduisent à devenir le chef tyrannique de Panem, y compris sa relation avec Lucy Gray Baird, la tributaire des Hunger Games, pendant l’année des 10èmes Hunger Games.

Le casting est composé de Tom Blyth dans le rôle de Coriolanus “Coryo” Snow, Rachel Zegler dans le rôle de Lucy Gray Baird, Peter Dinklage dans le rôle de Casca “Cas” Highbottom, Hunter Schafer dans le rôle de Tigris Snow, Josh Andrés Rivera dans le rôle de Sejanus Plinth, Viola Davis dans le rôle du Dr. Volumnia Gaul, Fionnula Flanagan dans le rôle de Grandma’am, Ashley Liao dans le rôle de Clemensia Dovecote, Max Raphael dans le rôle de Festus Creed, Zoe Renée dans le rôle de Lysistrata Vickers, Nick Benson dans le rôle de Jessup, Isobel Jesper Jones dans le rôle de Mayfair Lipp et George Somner dans le rôle de Spruce.

Un trailer pour The Ballad of Songbirds and Snakes

The Ballad of Songbirds and Snakes sortira au cinéma le 15 novembre prochain.

Francis Lawrence, Nina Jacobson et Brad Simpson sont les producteurs de The Ballad of Songbirds and Snakes. Suzanne Collins, auteure de Hunger Games, Tim Palen et Jim Miller ont également participé à la production.