La voiture emblématique de Brian O’Conner sera dans Fast and Furious 11

Brian O'Conner devrait faire son retour dans Fast and Furious 11 avec sa célèbre Toyota Supra.

L’annonce de Vin Diesel pour Fast and Furious 11

La saga Fast and Furious, qui a commencé il y a 20 ans, est devenue l’une des franchises d’action les plus populaires de tous les temps. Et Vin Diesel, acteur emblématique de la série, vient de donner un nouvel indice sur le prochain volet, Fast and Furious 11, dont le tournage devrait débuter l’année prochaine.

L’acteur américain Vin Diesel a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle on le voit devant la célèbre Toyota Supra orange de Brian O’Conner, personnage emblématique de la franchise incarné par Paul Walker. Il déclare notamment : “Un autre jour de tournage incroyable. Pour ceux qui connaissent vraiment Fast and Furious, vous pouvez seulement imaginer ce que cette voiture évoque. C’était la première voiture que j’ai croisée dans cette franchise et inutile de dire qu’elle occupe une place spéciale dans mon cœur. Tout mon amour, toujours.”

Un retour de Brian O’Conner dans Fast and Furious 11 ?

Le comédien Paul Walker, qui interprétait Brian O’Conner, est tragiquement décédé en 2013 pendant le tournage de Fast and Furious 7. Cependant, son personnage reste vivant dans l’univers des films. L’année dernière, dans Fast X, on a pu voir des flashbacks de Brian O’Conner. À la fin de Fast and Furious 9, sa Nissan Skyline bleue se gare devant la maison de Dominic Toretto.

En parlant de l’implication de Brian O’Conner dans les futurs films, Vin Diesel a déclaré dans une interview l’année dernière : “Je ne peux pas imaginer cette saga se terminer sans dire vraiment au revoir à Brian O’Conner.”

Un hommage numérique à Paul Walker

Vin Diesel souligne que le tournage pourrait être pour Fast and Furious 11, mais ne le confirme pas explicitement. Si Brian O’Conner devait revenir dans le prochain volet, il est fort probable que la même méthode utilisée pour Fast and Furious 7 soit employée, où les deux frères de Paul Walker ont joué comme doublures corporelles et leurs visages ont été numériquement remplacés par celui de Paul Walker.

En tout cas, il semble que nous pouvons nous attendre à voir sa Toyota Supra dans Fast & Furious 11.