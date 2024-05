Fast and Furious 11 : un retard de tournage qui pourrait repousser la sortie

L'acteur américain Tyrese Gibson suggère un possible retard de sortie pour Fast and Furious 11.

Tl;dr Fast and Furious 11 pourrait être retardé à cause des grèves de la WGA et SAG-AFTRA.

Le film marquera la fin de l’histoire principale de la franchise.

Le tournage débutera en 2025 selon l’acteur Tyrese Gibson.

Le film se concentrera sur la fin de Fast X et le retour de Dante Reyes.

Un retard probable pour Fast & Furious 11

Le dernier opus de la célèbre franchise Fast and Furious, pourrait connaître un retard dans sa sortie, prévue initialement pour avril 2025. C’est l’acteur Tyrese Gibson qui a révélé cette possibilité de décalage lors d’une interview avec CBR. La production de Fast and Furious 11, qui vise à conclure la trame principale de la saga, a été touchée par les grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. Ces mouvements de protestation ont perturbé l’industrie hollywoodienne, impactant un grand nombre de blockbusters.

Conséquences des grèves sur la production

Les grèves ont entraîné des retards dans l’écriture du script et la préparation du film, comme l’explique Tyrese Gibson :

À cause des deux grèves, il y a eu de réels retards dans l’écriture et la mise sur pied du film. J’entends dire que nous allons commencer le tournage en 2025, dès le début de l’année.

Un film clé pour la franchise

Malgré les difficultés, l’importance de Fast and Furious 11 pour la franchise est incontestable. Après l’accueil mitigé de Fast X au box-office, il est crucial que ce dernier volet soit réussi. Il sera notamment question du sort de Brian O’Connor, personnage emblématique incarné par feu Paul Walker.

Les fans seront également impatients de voir le retour de Dante Reyes, interprété par Jason Momoa. Le réalisateur Louis Leterrier a promis un personnage différent pour ce nouvel opus.