Pourquoi le film le moins rentable de Fast and Furious a changé la saga ?

Les films Fast and Furious d'Universal Pictures ne sont plus centrés sur les courses de voitures depuis Fast and Furious: Tokyo Drift.

Tl;dr Fast and Furious n’est plus vraiment axé sur les courses de voitures.

Les faibles revenus de Fast and Furious: Tokyo Drift pourraient expliquer le changement de direction.

La franchise a délaissé son identité originelle basée sur la course et la culture automobile.

Les films récents se concentrent davantage sur les scènes d’action et les vols spectaculaires.

Un tournant pour Fast and Furious

La franchise Fast and Furious n’est plus vraiment ce qu’elle était. Alors qu’auparavant, les films étaient centrés sur la course automobile, l’accent est désormais mis sur des scènes d’action sensationnelles et des vols astucieux. Les fameux bolides et les courses effrénées semblent avoir cédé la place au profit de l’action trépidante.

Les raisons du changement

Il est difficile de déterminer la raison exacte du changement de cap de la franchise Fast and Furious. Néanmoins, Fast and Furious: Tokyo Drift, le film le moins rentable de la franchise, pourrait apporter quelques éléments de réponse. Malgré son budget plus élevé que ses prédécesseurs, Tokyo Drift n’a pas réussi à maintenir la tendance haussière des recettes.

Un échec qui a influencé la suite

Le faible succès de Tokyo Drift a incité les créateurs de la franchise à s’éloigner de l’aspect course automobile pour se concentrer davantage sur l’action. Le quatrième volet, Fast & Furious, a marqué le retour de la distribution originale et s’est présenté comme un film d’action standard. Cette formule a été un succès, puisque Fast & Furious a rapporté presque deux fois plus que Tokyo Drift au box-office mondial, malgré un budget similaire.

Une nouvelle ère pour Fast and Furious

Depuis Fast Five, la franchise s’est encore plus éloignée de son identité originelle centrée sur la course et la culture automobile. Bien que les films récents de la franchise Fast and Furious n’aient pas eu le succès escompté, il semble trop tard pour que le 11ème film fasse marche arrière et revienne aux sources.