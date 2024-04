Découvrez la voix de Venom et pourquoi elle change dans Venom 2

Le symbiote dans Venom et Venom: Let There Be Carnage a volé la vedette à Tom Hardy. L'acteur britannique qui a prêté sa voix à Venom explique pourquoi cela ne lui a pas vraiment dérangé.

Tl;dr Tom Hardy prête sa voix à Venom dans les deux films de la franchise.

La voix de Venom est caractérisée par un dialogue simple, lent et guttural.

Tom Hardy a modifié la voix de Venom dans le deuxième film pour correspondre à l’évolution du personnage.

Un fragment du symbiote Venom reste dans l’univers cinématographique Marvel, potentiellement doublé par Tom Hardy.

Le secret derrière la voix de Venom

On l’a vu dans Venom et Venom: Let There Be Carnage, le comédien Tom Hardy a su donner une voix unique et captivante au symbiote Venom. Prêtant sa voix au personnage dans les deux films, Tom Hardy a réussi à incarner l’extraterrestre Venom par une voix simple, lente, basse et gutturale.

La construction de l’identité vocale de Venom

Tom Hardy, connu pour ses choix vocaux audacieux dans des rôles comme Bane dans The Dark Knight Rises et Alfie Solomons dans Peaky Blinders, a créé la voix de Venom à partir d’une combinaison inattendue d’influences. Il cite des figures telles que Redman, Busta Rhymes et James Brown comme sources d’inspiration pour la voix de Venom. Le résultat est une voix unique qui a nécessité une superposition de différentes couches de voix, y compris celle du défunt Brad Venables, pour obtenir un effet de résonance basse et gutturale.

Une voix évolutive pour Venom

Dans Venom 2: Let There Be Carnage, Tom Hardy a délibérément modifié la voix de Venom pour refléter l’évolution du personnage. Le symbiote Venom, après avoir passé un temps significatif avec Eddie Brock, s’est humanisé et a adopté un ton plus léger et moins menaçant.

La voix de Venom dans le MCU

Alors que Tom Hardy a repris son rôle d’Eddie Brock dans le “Sonyverse”, plus connu sous le nom de Sony’s Spider-Man Universe ou SSU, un fragment du symbiote Venom persiste dans l’univers cinématographique Marvel. Si cette partie de Venom est toujours doublée par Tom Hardy, cela pourrait permettre de maintenir l’acteur au sein du MCU, tout en ouvrant la porte à un nouveau Eddie Brock.