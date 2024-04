Tout savoir sur Stellar Blade, l’exclusivité PS5 de Shift Up

Shift Up met l'accent sur des combats qui reposent sur le timing dans un monde terrestre en ruine avec Stellar Blade.

Tl;dr Stellar Blade est un jeu d’action futuriste développé par Shift Up.

Il sortira le 26 avril 2024 en exclusivité sur PS5.

Le jeu se concentre sur des combats à l’épée basés sur le timing.

L’histoire suit Eve, une combattante cherchant à reprendre la Terre des envahisseurs extraterrestres.

Stellar Blade : un voyage dans le futur

Développé par le studio sud-coréen Shift Up, connu pour ses succès dans le marché mobile, pour la PS5 de Sony Interactive Entertainment, la nouvelle licence Stellar Blade (anciennement Project EVE) nous emmène dans une aventure se déroulant dans une Terre ravagée et centrée sur le combat avec la protagoniste, Eve.

Un jeu d’action avec une touche de style

Stellar Blade offre une expérience de jeu unique, mêlant l’action intense de Nier: Automata et l’approche audacieuse de Bayonetta avec l’approche engagée de FromSoftware dans Sekiro: Shadows Die Twice. Le jeu porte une attention particulière au design de ses personnages, un trait caractéristique de Shift Up.

Sortie et exclusivité PS5

Initialement prévu pour 2023, Stellar Blade sortira finalement le 26 avril 2024 en exclusivité sur PS5. Si les fans répondent présents, le game director Kim Hyung-tae a d’ores et déjà fait savoir qu’une suite pourrait voir le jour.

Gameplay et détails du combat

Stellar Blade met l’accent sur le combat à l’épée, avec une importance particulière accordée au timing. Les joueurs devront maîtriser des parades précises pour éviter les dommages et riposter. En outre, le jeu propose un arbre de compétences permettant de débloquer des options de combat plus diversifiées.

Un récit captivant

L’histoire de Stellar Blade suit Eve, une combattante cherchant à reprendre la Terre des envahisseurs extraterrestres. Le dernier bastion de la civilisation sur Terre, Xion, joue un rôle clé dans l’intrigue du jeu.