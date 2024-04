Tout savoir sur Manor Lords, le simulateur de ville médiévale

Manor Lords du studio polonais Slavic Magic arrive à la fin du mois en accès anticipé sur PC.

Tl;dr Manor Lords est un jeu de construction de ville médiévale.

Il est développé par Slavic Magic et offre un aperçu détaillé de la vie sous le féodalisme.

Le jeu est actuellement exclusif au PC, avec une sortie prévue pour le 26 avril 2024.

Le gameplay combine la construction de ville et les tactiques en temps réel, avec un accent sur l’authenticité historique.

Un voyage dans le temps avec Manor Lords

Préparez-vous à faire un bond dans le passé avec Manor Lords, un nouveau jeu de simulation de ville médiévale en cours de développement par Slavic Magic. Doté d’une richesse de détails historiques et d’une esthétique visuelle à couper le souffle, ce jeu est une promesse d’un voyage fascinant dans l’ère féodale.

Un lancement très attendu

Depuis l’annonce de sa création en 2020, Manor Lords a suscité une attente palpable parmi les amateurs de jeux de stratégie. Après une période de développement de quatre ans et un report de la date de sortie initialement prévue en 2023, le jeu est enfin prêt à faire ses débuts le 26 avril 2024. Il restera en accès anticipé pendant une période indéterminée, mais sera entièrement jouable et complet en termes de fonctionnalités dès le jour de sa sortie.

Une exclusivité PC

Manor Lords sera exclusivement disponible sur PC, avec des éléments de construction de ville et de combat stratégique qui semblent être conçus sur mesure pour la plateforme. Le jeu pourra être acquis via divers détaillants de jeux PC, notamment Steam et GOG, et sera également accessible via le PC Game Pass dès le premier jour de sa sortie.

Une expérience de jeu immersive

Le gameplay de Manor Lords offre une fusion entre la construction de villes et les tactiques en temps réel, plaçant le joueur dans le rôle d’un seigneur féodal dans une Franconie historique fictive. Le joueur devra gérer une variété de facteurs pour assurer le bonheur de ses citoyens, développer son domaine et s’enrichir. Que ce soit la gestion des saisons, l’interaction avec des marchands itinérants, le recrutement de travailleurs ou l’engagement dans des conflits militaires, chaque décision compte.