Epic ambitionne de faire imploser le Google Play Store

Après avoir remporté une affaire antitrust contre Google, l'entreprise ne fait preuve d'aucune retenue dans ses exigences.

Tl;dr Epic Games a remporté son procès antitrust contre Google en décembre.

Epic propose une injonction permanente qui ouvrirait largement le Play Store.

La proposition vise à empêcher Google de limiter la liberté des utilisateurs et des développeurs.

Epic prévoit de sortir une application pour mobile sur iOS et Android dans l’UE.

Révolution dans le monde des applications : Epic Games fait trembler Google

En décembre dernier, Epic Games s’est illustré en remportant un procès antitrust contre Google. La décision du jury a établi que l’ogre de l’internet avait érigé un monopole illégal, via ses modes de facturation et de distribution sur les appareils Android. De plus, le géant aurait également usé de pratiques anti-concurrentielles à l’encontre de certains fabricants de matériels et éditeurs de jeux.

Une injonction pour plus de liberté

Face à ces pratiques, Epic Games a décidé de riposter. L’entreprise a récemment soumis une injonction permanente contre Google, proposant une ouverture quasi totale du Play Store. L’essentiel de l’injonction repose sur trois points.

Premièrement, Epic souhaite que Google “permette aux utilisateurs de télécharger des applications où ils le souhaitent sans s’interposer”. En somme, ils cherchent à ce que les utilisateurs puissent installer des applications sur leurs appareils Android comme ils le font sur un ordinateur, c’est-à-dire depuis n’importe quel app store ou site web.

Deuxièmement, Epic exhorte Google à autoriser les développeurs comme les utilisateurs à choisir librement la manière dont ils proposent et paient les achats intégrés à leurs applications. “Exempts de frais et de restrictions anticoncurrentiels”, comme ils l’ont exprimé.

Enfin, l’objectif ultime de cette injonction proposée par Epic est d’empêcher Google de prendre des mesures de rétorsion contre elle-même ou tout autre développeur contestant les pratiques de l’App Store.

L’avenir incertain de Google et d’Apple

Pendant ce temps, confrontée à la législation de l’Union européenne, la société mère Alphabet, ainsi qu’Apple, font l’objet d’enquêtes suite à des préoccupations quant à leur politique restrictive concernant le contournement de leurs magasins d’applications respectifs, le Play Store et l’App Store.

De son côté, Epic Games, encouragée par le Digital Markets Act (DMA), envisage de lancer un app store pour mobile sur iOS et Android dans l’Union européenne plus tard cette année. Le bras de fer avec Apple concernant les paiements par des tiers se poursuit en parallèle aux États-Unis.

Réponse imminente de Google

Précisons que Google a jusqu’au 2 mai pour répondre à la proposition d’Epic Games, une audience sur l’injonction étant prévue pour le 23 du même mois. Quelle que soit l’issue de cette affaire, une chose est certaine : cet événement a déjà commencé à faire bouger les lignes dans l’univers des applications mobiles.