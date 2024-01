Google modifie sa politique du Play Store pour accueillir plus de jeux d’argent réel

Les nouvelles règles seront d'abord mises en œuvre en Inde, au Mexique et au Brésil.

Tl;dr Google envisage d’autoriser plus d’applications de jeux d’argent réel (RMG).

Des tests pilotes ont été effectués dans plusieurs pays depuis 2021.

La nouvelle politique sera mise en œuvre en Inde, au Mexique et au Brésil à partir du 30 juin.

Des restrictions d’âge et des requêtes de localisation continueront à être imposées aux développeurs.

Google prévoit d’autoriser plus d’applications de jeux d’argent réel (RMG)

Google pourrait rendre disponibles davantage d’applications de jeux d’argent réel (RMG) avant la fin de l’année, du moins dans certaines régions. Il convient de noter que Google a commencé à autoriser les applications traitant de l’argent réel dans son magasin en 2021, mais uniquement pour celles qui relèvent d’un type de jeu réglementé par le gouvernement.

Des expérimentations pour élargir l’accès aux jeux d’argent

La multinationale a annoncé qu’elle modifiait ses règles afin de permettre plus de “types de jeux et opérateurs non couverts par un cadre de licence existant”. Le géant de la technologie indique avoir mené plusieurs programmes pilotes dans différentes parties du monde depuis 2021 pour déterminer comment soutenir davantage d’opérateurs et de types de jeux d’argent réel. Parmi les pays expérimentateurs, on trouve par exemple l’Inde.

Une nouvelle politique à partir du 30 juin pour certains pays

Google mettra en œuvre sa nouvelle politique en Inde, au Mexique et au Brésil à partir du 30 juin. Après cette date, les opérateurs faisant partie de ses programmes pilotes pourront publier leurs applications actuelles – et d’autres types d’applications de jeux d’argent réel – comme tout autre développeur, à condition de respecter les lois locales.

Réglementations et futurs plans de Google

Google a signalé avoir des plans pour étendre la disponibilité des applications RMG dans d’autres régions à l’avenir. Cependant, leurs exigences d’âge pour accéder à ces jeux resteront en vigueur. De plus, les développeurs devront toujours géolocaliser leurs produits, de sorte qu’ils ne seront disponibles que là où ils sont légaux.