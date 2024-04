Comment faire en sorte que les YouTube Shorts soient plus agréables à regarder

Les YouTube Shorts sont des vidéos au format particulier. Pas forcément très bien intégré aujourd'hui dans l'interface. Il existe cependant plusieurs méthodes pour les lire comme des vidéos traditionnelles.

YouTube est envahi de Shorts, la réponse du géant à TikTok et aux Reels d’Instagram. Les YouTube Shorts sont verticaux, ont une interface utilisateur différente, sont plus difficiles à embarquer et YouTube les recommande de manière plus agressive dans les fils des utilisateurs. Ceux-ci se plaignent d’ailleurs souvent que YouTube convertisse automatiquement leurs vidéos courtes au format Shorts, rendant plus difficile aux autres utilisateurs d’envoyer de clips de quelques secondes et de les partager avec leurs proches.

Si vous n’aimez pas les YouTube Shorts, il y a plusieurs options pour les rendre plus agréables à regarder. Autre alternative, vous pouvez faire disparaître complètement les YouTube Shorts en utilisant une extension Chrome.

Utiliser une extension de navigateur

Si vous utilisez YouTube sur desktop, une extension peut facilement transformer une vidéo Short en vidéo “normale”. J’ai testé YouTube Enhancer, disponible sur Firefox, Chrome et n’importe quel navigateur Chromium comme Edge, Vivaldi ou Opera. Une fois l’extension installée, vous pouvez cliquer sur son icône dans la barre d’outils et faire défiler jusqu’à la section intitulée Apparence et sélectionnez Convertir les Shorts. Quand vous cliquerez sur une vidéo YouTube Shorts, celle-ci sera automatiquement lue dans le player “normal” de YouTube.

Changer l’URL YouTube

Vous pouvez facilement changer une vidéo YouTube Shorts en vidéo traditionnelle en modifiant son URL. Les YouTube Shorts ont une URL qui ressemble à youtube.com/shorts/video-id-goes-here. Changez shorts en v et YouTube va alors la charger dans son player normal. L’URL modifiée ressemble donc à youtube.com/v/video-id-goes-here.

Utiliser un marque-page JavaScript

Cette astuce est celle de Jared Newman, qui mentionne un bookmark JavaScript qui fait ce travail. Vous pouvez l’ajouter dans votre navigateur.

Chaque fois que vous chargerez une vidéo Shorts, vous pouvez cliquer sur le marque-page pour le lire dans le player traditionnel de YouTube.

Pour les applications mobiles, vous pouvez “liker” la version Shorts d’une vidéo. Celle-ci apparaîtra alors dans votre playlist Vidéos Aimées. La charger depuis ce fil va ouvrir la vidéo dans le player normal de YouTube.