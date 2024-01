Google Bard Advanced arrive, mais probablement pas gratuitement

Ce dernier adopte le nouveau système LLM Gemini Ultra.

Tl;dr Google prépare le lancement de Bard Advanced, son premier chatbot payant.

Une utilisation gratuite serait proposée pendant trois mois.

Le chatbot serait associé au modèle linguistique Gemini et à un hypercalculateur IA de Google Cloud.

La disponibilité de Bard Advanced pourrait être liée à un abonnement Google One.

Le géant du web explore de nouveaux horizons

Google, le mastodonte de l’internet, a récemment dévoilé son intention de lancer Bard Advanced, son tout premier chatbot intelligent payant. C’est du moins ce qu’indiquent les données extraites du code de son site web.

Bard Advanced : entre gratuité provisoire et coûts futurs

Selon les informations dévoilées par Bedros Pamboukian, un utilisateur de l’ex-réseau social Twitter le code du site web de Bard inclut une offre alléchante : trois mois d’utilisation gratuite de Bard Advanced. Cette période probatoire gratuite semble cependant annoncer des frais d’utilisation ultérieurs.

Accord avec Google One et intégration de la technologie Gemini

Plus intéressant encore, le code informatique de Bard mentionne également un lien – certes défectueux – avec Google One. Il suggère ainsi que pour utiliser Bard Advanced, un abonnement à Google One pourrait être requis.

La technologie qui va alimenter Bard Advanced a également été cadencée. En effet, selon le PDG de Google, Sundar Pichai, Gemini est “le modèle le plus performant à ce jour, capable de comprendre et de raisonner tout type d’informations.” Bard Advanced se basera sur la version Pro de Gemini.

Le futur de Bard Advanced

En ce qui concerne la disponibilité de Bard Advanced, aucune précision n’a été communiquée. Toutefois, Google a déclaré en décembre dernier que le lancement de Bard Advanced aura lieu “au début de l’année prochaine”. Gageons donc que ce nouveau service pourrait voir le jour à tout moment.