Sept solutions pour en faire davantage avec votre smartwatch Google Wear OS

Google Wear OS propose un certain nombre de trucs et astuces pour vous simplifier la vie au quotidien. En voici sept pour aller plus loin avec votre montre connectée.

Pensé et conçu pour fonctionner sur de petits écrans comme celui de votre smartwatch, Google Wear OS se doit d’être rapide et intuitif, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a quelques trucs et astuces intéressants dans les paramètres et nombreux menus. Comme c’est le cas avec les smartphones Android, les montres Wear OS ont des interfaces et menus différents d’une marque à l’autre, d’un modèle à l’autre. Les astuces ci-dessous sont listées avec les capacités de la Pixel Watch 2, mais elles devraient être applicables aux autres montres connectées sous Wear OS 2, malgré des écrans relativement différents.

1. Épinglez vos apps préférées

Il n’y a pas beaucoup d’espace sur l’écran d’une montre, alors il faut s’assurer d’en tirer le meilleur, et cela peut passer par créer des raccourcis vers les applications que vous utilisez le plus souvent. Malheureusement, si l’épinglage d’apps était proposé nativement sur Wear OS, ce n’est plus le cas désormais.

C’est là qu’entre en jeu Tile App Launcher. L’app est simple à utiliser, gratuite, et permet de créer une tuile accueillant des raccourcis vers les apps de votre choix. Cela signifie que vous pourrez balayer vers la gauche ou la droite sur l’écran pour accéder aux apps dont vous avez besoin plus rapidement, sans devoir passer par la liste des apps.

2. Diminuez le délai avant la veille de l’écran

Il y a plusieurs méthodes pour allonger l’autonomie de votre montre avec Wear OS. L’une d’entre elles consiste à faire apparaître la veille de l’écran plus rapidement lorsque vous n’utilisez pas la montre. Pour ce faire, ouvrez les Paramètres dans la liste des apps, choisissez Écran, puis Veille de l’écran.

Le délai proposé par défaut est de 15 secondes, mais vous pouvez le faire descendre à 10 secondes pour économiser un peu la batterie, ou l’augmenter à 30 secondes si vous trouvez que l’écran se met toujours en veille avant que vous n’ayez le temps de finir ce que vous faisiez.

3. Appairez des écouteurs sans fil

Si vous voulez aller courir avec votre smartwatch uniquement, vous pouvez connecter des écouteurs sans fil. Dans l’app Paramètres, tapotez sur Connectivité, puis Bluetooth et Appairer un nouvel appareil. Sélectionnez vos écouteurs dans la liste des appareils.

Si vous synchronisez ensuite des chansons, podcasts ou livres audio sur votre montre, vous pourrez les écouter sans votre téléphone. Vous trouverez aussi un certain nombre d’apps pour Wear OS permettant cela, dont Spotify, YouTube Music et Pocket Casts.

4. Prenez une photo depuis votre montre

Votre montre Wear OS peut servir de télécommande pour l’appareil photo de votre téléphone, pour peu qu’elle soit connectée en Bluetooth à ce dernier. Plus besoin d’utiliser un retardateur et d’espérer que tout le monde a bien pris la pose.

Il suffit pour cela de choisir l’app Caméra dans la liste des apps pour voir ce que voit votre téléphone, directement sur votre poignet. Tapotez sur les trois lignes en haut pour passer d’un mode à un autre et jongler du capteur frontal à celui à l’arrière, et déclencher l’obturateur pour prendre la photo, évidemment.

5. Gardez vos notifications synchronisées

La vie est déjà suffisamment distrayante pour ne pas vouloir que ses notifications apparaissent sur votre téléphone et votre monde, ou peut-être est-ce justement un comportement que vous souhaitez. Quoi qu’il en soit, Wear OS vous laisse le choix via l’app Watch sur votre téléphone.

Ouvrez Notifications depuis la première page de l’app et vous pourrez activer Rendre muet les notifications de la montre (la montre ne sonnera pas si vous êtes en train d’utiliser votre téléphone) et Rendre muet les notifications (votre téléphone ne sonnera pas si vous avez votre montre au poignet).

6. Personnalisez les vibrations de la montre

Votre smartwatch utilise probablement les vibrations pour vous indiquer l’arrivée d’une notification, et Wear OS vous permet de personnaliser leur fonctionnement. Vous pouvez les rendre plus ou moins discrètes, et peut-être économiser aussi un peu de batterie au passage si vous les diminuez légèrement.

Dans les Paramètres depuis la liste des apps, choisissez Vibrations. De là, vous pouvez modifier la puissance des vibrations pour les alarmes, les appels et les notifications. Vous pouvez même les désactiver complètement. Il est aussi possible de désactiver les vibrations lorsque vous ne portez pas votre montre au poignet.

7. Retrouvez votre smartphone

Avec votre montre au poignet, vous pouvez l’utiliser pour retrouver votre smartphone Android. Pour que cela fonctionne, ce dernier doit être allumé, connecté à votre montre en Bluetooth et à portée de Bluetooth (environ 10 mètres maximum).

Balayez vers le bas sur l’écran principal de la montre, puis tapotez sur l’icône Localiser – elle ressemble à un téléphone avec un son qui en sort -. Votre téléphone va alors émettre une alerte sonore, même s’il est en silencieux. Pour faire cesser l’alerte, tapotez sur le X sur votre montre ou déverrouillez votre téléphone une fois que vous l’avez retrouvé.