Shazam pour Wear OS fonctionne maintenant sans smartphone à proximité. Avec quelques légers inconvénients, bien entendu.

Shazam, le service de reconnaissance musicale qui appartient à Apple, fonctionne désormais sur votre smartwatch Android, et ce, même si vous n’avez pas votre smartphone avec vous. Avec quelques limitations, évidemment. Une fois que vous avez mis à jour Shazam sur Wear OS, vous pourrez l’utiliser pour identifier des chansons directement sur votre smartwatch. C’est 9to5Google qui a remarqué la chose et c’est une nouveauté importante pour les possesseurs de smartwatches Wear OS.

Shazam pour Wear OS fonctionne maintenant sans smartphone à proximité

Vous pouvez obtenir la dernière version de Shazam sur le Play Store et utiliser l’app que votre téléphone soit avec vous ou non. Parmi les nouveautés, il est aussi possible de synchroniser instantanément les chansons reconnues sur vos appareils. Une fois que vous avez ouvert l’application, il faut tapoter sur l’icône Shazam pour que l’app commence à écouter la musique. À noter, Shazam sur Wear OS a toujours besoin d’une connexion à internet pour fonctionner. Si votre montre est hors ligne, l’app va garder en mémoire les chansons que vous tentez d’identifier et procèdera dès lors que la connexion sera rétablie. Vous pourrez alors écouter ces chansons sur le service de streaming de votre choix.

Avec quelques légers inconvénients, bien entendu

Google intègre une fonctionnalité de reconnaissance musicale native dans Wear OS, et cela reste plus rapide que d’utiliser Shazam sur votre smartwatch Android. Les smartphones Google Pixel ont une fonction En cours de lecture qui identifier automatiquement les chansons qui sont lues autour de vous. Ce serait une bonne chose d’avoir cette fonctionnalité dans Wear OS, mais la réalité est que la firme de Mountain View a malheureusement ralenti le développement de sa plateforme dédiée aux montres connectées.

Pour certains utilisateurs, Shazam pourrait être une meilleure alternative à cette fonctionnalité native de Wear OS parce qu’il est possible de synchroniser les chansons sur les différentes plateformes et d’ajouter automatiquement les chansons identifiées dans une playlist Spotify. C’est en tous les cas une bonne chose de savoir qu’Apple investit dans le développement de Shazam sur des plateformes qui ne sont pas les siennes.