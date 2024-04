Même Uber Eats a ses propres vidéos courtes. Des vidéos de restaurants à proximité, mais ce ne sont pas des publicités.

Des apps comme TikTok, YouTube et Instagram proposent du contenu sous forme de vidéos courtes au défilement sans fin, pour vous garder dans leurs filets pendant des heures. C’est aujourd’hui ce à quoi l’on s’attend en ouvrant ces applications. Par contre, on ne s’attend pas franchement à cela en ouvrant une app comme Uber Eats. Mais nous en sommes pourtant là.

Même Uber Eats a ses propres vidéos courtes

L’entreprise a annoncé cette initiative sur les vidéos courtes dans une interview avec TechCrunch il y a quelque temps. Vous aurez donc droit à du contenu façon TikTok la première fois que vous ouvrez Uber Eats ainsi qu’à divers endroits de l’app. L’expérience sera très similaire à celle d’Instagram, avec un lecteur vertical en plein écran qui se lance, vous permettant de balayer à travers diverses vidéos.

Contrairement aux apps sus-mentionnées, cependant, ce contenu n’est pas simplement chargé et proposés via un algorithme qui s’adapte à chaque utilisateur. Uber Eats utilise des vidéos directement depuis les restaurants, pour mettre en avant la nourriture ou le service souhaité. De plus, Uber Eats ne vous montrera des vidéos que de restaurants dans vos environs proches. On ne sait pas exactement de quelle distance il est ici question pour pouvoir avoir droit à une vidéo, mais il est logique de se dire que si vous pouvez commander dans tel ou tel restaurant, vous pourrez voir leurs vidéos.

Uber Eats précise aussi que ces vidéos ne sont pas des publicités, dans la mesure où l’entreprise ne fait pas payer les restaurants pour cela. Du côté des restaurants, ce devrait être aussi simple que l’upload d’une vidéo sur TikTok ou Instagram.

Des vidéos de restaurants à proximité, mais ce ne sont pas des publicités

UBer Eats qui se met aux vidéos courtes ? Au premier abord, on pourrait en rire. Pourtant, c’est une approche intéressante. Ne voir des vidéos que de restaurants proches de chez soi est une bonne chose, cela permet d’avoir une meilleure idée de là où l’on pourrait commander. S’il vous est déjà arrivé de balayer des images de restaurants sur Google Maps pour décider où manger, pourquoi pas faire de même avec des vidéos ?

Bien sûr, celles et ceux qui savent ce qu’ils veulent et souhaitent simplement commander pourraient trouver ces vidéos intrusives. On ne sait pas s’il est possible de désactiver ces vidéos, mais il est fort possible que ce ne soit pas le cas. Les autres apps n’offrent pas cette possibilité, pourquoi Uber Eats le proposerait ?