Uber Eats va vous permettre de choisir des restaurants qui proposent des emballages plus respectueux de l'environnement. Le plastique doit être réduit, tout comme les émissions carbone.

Uber Eats veut contribuer à la réduction des déchets plastiques dans les livraisons de nourriture d’ici à 2030. Les clients qui commandent via l’app Uber Eats pourront dès la semaine prochaine chercher des cafés et restaurants qui utilisent des emballages “réutilisables, recyclables, compostables et d’origine durable”. La fonctionnalité arrivera d’abord à Amsterdam, Londres, Paris, New York, San Francisco et Taipei.

Uber Eats va vous permettre de choisir des restaurants qui proposent des emballages plus respectueux de l’environnement

Uber explique que cela aidera les entreprises à diminuer les emballages jetables, avec les directives du World Wildlife Fund et de la société d’investissement spécialisée dans l’économie circulaire Closed Loop Partners. La société publiera aussi un guide sur l’emballage durable à destination des établissements et met en place des partenariats avec des entreprises comme Green Paper Products, Bunzl, Enviropack et Dinovia.

De plus, Uber annonce vouloir éliminer totalement les émissions carbone sur ses courses d’ici à 2040, espérant donc disposer d’une flotte composée uniquement de véhicules électriques zéro-émission, en plus de sa flotte pour la micromobilité avec trottinettes et vélos électriques ou via les transports publics avec Uber Transit.

Le gros du travail devra être fait par les chauffeurs et les clients, qu’il s’agisse de passer sur un véhicule électrique ou de choisir des établissements qui proposent des emballages respectueux de l’environnement. Pour atteindre les livraisons à zéro-émission, Uber Eats va étendre ses partenariats véhicule et micromobilité aux États-Unis pour aider les livreurs à rouler plus vert.

Le plastique doit être réduit, tout comme les émissions carbone

L’entreprise travaille déjà avec ce genre d’entreprises en France pour réduire les déchets dans les emballages et espère pouvoir procéder de même dans de nombreuses villes en Asie-Pacifique et en Europe “dès 2025”. Récemment, Uber annonçait un partenariat avec la startup de livraison autonome Serve Robotics pour livrer la nourriture via des robots zéro-émission.

Uber n’est pas la première société de livraison de nourriture à se concentrer sur les emballages écologiques. Deliveroo, par exemple, a annoncé un investissement de 2,5 millions de livres pour promouvoir les emballages “durables” dans ses restaurants.

La livraison de nourriture représente une grande part de l’utilisation de plastique à usage unique. Selon les Nations Unies, “environ 36 % de tous les plastiques produits sont utilisés dans les emballages, y compris des produits plastiques à usage unique pour la nourriture et les liquides, environ 85 % d’entre eux finissant sur la voie publique ou comme déchets non réglementés.” Sur les 11 millions de tonnes de pollution plastique qui se retrouvent dans les océans chaque année, la plus grande part est celle des produits à emporter.