Les robotaxis de Waymo arrivent bientôt sur Uber dans la ville de Phoenix, aux États-Unis. Une option supplémentaire pour les taxis ou les livraisons.

Dans quelques mois, les habitants et les visiteurs de Phoenix et ses environs pourront commander un taxi autonome Waymo via Uber, ceci grâce à un nouveau partenariat “pluriannuel” signé entre les deux sociétés. Cet accord permettra à un “certain nombre” de véhicules Waymo d’être disponibles aux utilisateurs Uber, tant pour des courses que pour des livraisons. L’annonce survient peu après que Waymo a déclaré doubler la surface d’exploitation de son service à Phoenix. À noter aussi, les robotaxis disponibles sur Uber ne seront pas réservés à Uber, les utilisateurs de Waymo On pourront en profiter aussi.

“Nous sommes ravis d’offrir une autre méthode de profiter des avantages de l’autonomie totale”, déclarait le co-PDG de Waymo, Tekedra Mawakana. “Uber est un leader dans le covoiturage géré par l’homme, et y associer notre technologie pionnière et une flotte de véhicules tout électriques avec leur réseau de clients offre à Waymo l’opportunité de toucher encore davantage de monde.”

Ce partenariat verra donc deux sociétés qui étaient à l’époque rivales se rapprocher sensiblement. En 2017, la société mère de Waymo, Alphabet, avait attaqué Uber pour soupçons de vol de secrets industriels. Au centre de cette bataille légale, Otto, une startup de camions autonomes fondée par l’ancien ingénieur de Google, Anthony Levandowski. En 2018, Uber trouvait un accord avec Alphabet quatre jours après le début du procès. Anthony Levandowski, lui, a plus tard été inculpé et reconnu coupable de vols d’informations de son précédent employeur. Le dernier jour de son mandat, l’ancien Président des États-Unis Donald Trump avait gracié Anthony Levandowski.

Une option supplémentaire pour les taxis ou les livraisons

Cette annonce fait une simple allusion à ce passé, précisant que Waymo et Uber “ont, chacun à leur manière, révolutionné l’accès à la mobilité.” Ce n’est pas surprenant. En 2018, The Information rapportait qu’Uber, suite à cet accord avec Waymo, était ouvert à une éventuelle collaboration avec l’entreprise. L’année dernière, les deux s’étaient associés pour travailler ensemble sur des poids lourds autonomes.