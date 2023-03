Uber veut vous faire sortir d’un aéroport sans que vous ne vous arrachiez les cheveux

Uber renforce son offre aux abords et dans les aéroports. De quoi attirer encore davantage d'utilisateurs ?

Commander une voiture depuis un aéroport est souvent un vrai cauchemar – demandez à quiconque a déjà arpenté le labyrinthe d’un terminal de se rendre dans la zone de dépose-minute. Une aventure qui peut être dantesque à bien des égards. Mais les choses devraient bientôt changer. Uber introduit en effet plusieurs mises à jour visant à simplifier les courses vers et depuis les aéroports. Le plus visible étant peut-être que vous aurez droit à des indications pour vous conduire précisément jusqu’à votre chauffeur, ainsi qu’une estimation de la durée d’attente pour la récupération de vos bagages. Vous pourrez ainsi savoir si vous pouvez vous dépêcher de commander une voiture ou si vous avez tout votre temps.

Uber Reserve sera aussi plus utile pour planifier vos trajets au sol. L’entreprise permet désormais de réserver jusqu’à 90 jours à l’avance contre 30 jusqu’à présent, ce qui devrait rendre plus simple la planification de toutes les étapes de votre voyage. Reserve sera aussi disponible dans davantage de villes d’Amérique du Nord, plus de 7 300, et les clients de New York City peuvent réserver un UberX, XL ou Comfort en plus de Black et Black SUV. Une offre Business Comfort, quant à elle, offrira une expérience “unique” pour les voyages d’affaire.

De quoi attirer encore davantage d’utilisateurs ?

Les directions vers les zones de récupération sont actuellement disponibles uniquement dans un peu plus de 30 aéroports du monde entier, y compris les trois de New York City – JFK, LaGuardia et Newark – ainsi que Chicago O’Hare et Atlanta. Paris (CDG, ORY) fait partie de la liste. D’autres arriveront dans les mois à venir. Les estimations de durée de trajet à pied dans l’aéroport, quant à elles, seront “bientôt” disponibles dans plus de 400 aéroports. L’option Business Comfort, elle, sera proposée plus tard.

L’objectif derrière ces mises à jour est clair : les trajets vers, depuis ou dans les aéroports jouent un grand rôle dans les affaires d’Uber, et elle lutte avec Lyft, les taxis et même les agences de location de voiture. Cela pourrait clairement inciter à utiliser Uber.