Uber lance son robotaxi autonome avec Lucid et Nuro

Avec ses capteurs et son habitacle connecté, le robotaxi Lucid Gravity redéfinit l’expérience Uber pour 2026.

Tl;dr Uber, Lucid et Nuro lancent un robotaxi autonome électrique à San Francisco avec l’objectif de déployer 20.000 véhicules Lucid Gravity.

Le SUV intègre capteurs, lidar, radar et un habitacle pensé pour le confort de six passagers avec écran interactif et fonctionnalités de sécurité.

Les tests et prototypes sont en cours, avec un déploiement commercial prévu fin 2026.

Une alliance ambitieuse pour la mobilité autonome

C’est un pas décisif vers l’automatisation des transports urbains qui se dessine à San Francisco. Cette année, le tout nouveau robotaxi d’Uber, issu d’une collaboration avec Lucid et Nuro, devrait faire son apparition dans les rues de la ville californienne. L’objectif affiché reste ambitieux : déployer au moins 20.000 véhicules électriques Lucid Gravity, dotés de la technologie de conduite autonome Nuro Driver, accessibles directement depuis la plateforme Uber.

Un design pensé pour l’expérience passager

Mais que nous réserve ce véhicule nouvelle génération ? Conçu sur la base du SUV électrique Lucid Gravity, le futur robotaxi intègre un système de capteurs sophistiqué, mariant caméras haute résolution, lidar et radar. Autre élément distinctif : un « halo » perché sur le toit, non seulement destiné à renforcer la perception des capteurs mais aussi à communiquer visuellement grâce à ses LED informatives.

À bord, tout semble avoir été pensé pour le confort et l’interactivité. L’habitacle peut accueillir jusqu’à six passagers ainsi que leurs bagages. Le dispositif intérieur inclut notamment un écran permettant d’activer les sièges chauffants, régler la température ou lancer de la musique. Les fonctionnalités d’assistance ne sont pas oubliées puisqu’il sera possible, en cas d’urgence, de joindre le support ou de demander au robotaxi de s’arrêter.

Mise en route progressive et dernières validations attendues

Avant sa mise en service officielle, prévue fin 2026, plusieurs étapes cruciales restent à franchir. Depuis quelques semaines déjà, plus d’une centaine de prototypes sillonnent les routes autour de la baie de San Francisco sous supervision humaine. Toutefois, il s’agit là d’un modèle dit « production intent design », susceptible donc d’évoluer encore avant la version définitive.

La production du robotaxi devrait démarrer dans l’usine Lucid en Arizona dès cette année. En attendant son déploiement commercial attendu à grande échelle via l’application Uber, le véhicule sera présenté au grand public lors du salon technologique CES 2026. Les observateurs noteront également qu’à chaque instant du trajet, l’écran embarqué affichera en temps réel les choix et trajectoires adoptés par le robotaxi – qu’il s’agisse d’éviter un piéton ou de gérer un changement de file – donnant ainsi aux passagers un aperçu inédit du fonctionnement interne de cette technologie autonome.

Pistes ouvertes pour la mobilité urbaine future

Si certains détails restent encore soumis à validation finale, ce projet cristallise les espoirs placés dans l’intelligence artificielle appliquée aux transports collectifs. Il faudra sans doute patienter encore quelques mois pour juger sur pièces cette révolution annoncée – mais déjà, elle suscite curiosité… et vigilance chez tous les acteurs du secteur.