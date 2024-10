Uber envisagerait une acquisition d’Expedia, selon plusieurs rapports

Selon le Financial Times, nous en sommes encore aux toutes premières étapes d'une éventuelle acquisition.

Tl;dr Uber envisage d’acquérir Expedia, une grande entreprise de réservation de voyages.

Le PDG d’Uber, ancien PDG d’Expedia, pourrait ne pas participer aux discussions.

Uber a déjà fait plusieurs acquisitions importantes et cherche à élargir sa plateforme.

Uber lorgne sur Expedia

Uber, géant mondial du VTC, pourrait bien élargir encore son empreinte dans le secteur du voyage. Selon le Financial Times, l’entreprise serait en train d’étudier la possibilité d’acquérir Expedia, l’une des plus grandes compagnies de réservation de voyages à l’échelle mondiale.

Une acquisition d’envergure

Valorisée à 20 milliards de dollars et ayant rapporté en 2023 son chiffre d’affaires annuel le plus élevé, Expedia représenterait la plus grande acquisition d’Uber si le projet se concrétise. Cependant, aucune offre formelle n’a encore été présentée par Uber, qui est toujours en train d’examiner les implications de cette acquisition. Durant ces derniers mois, la firme a collaboré avec des conseillers pour évaluer la faisabilité de l’opération et sa structuration potentielle.

Le PDG en retrait ?

Dara Khosrowshahi, PDG d’Uber, pourrait rester à l’écart des négociations. Il a en effet occupé le poste de PDG d’Expedia avant de rejoindre Uber en 2017 et siège toujours au conseil d’administration. Selon The Times, l’idée de l’acquisition aurait été « soulevée par une tierce partie ».

Uber, le futur « Amazon du transport » ?

Depuis son arrivée à la tête d’Uber, Khosrowshahi a exprimé son souhait de faire d’Uber le « Amazon du transport ». L’entreprise a depuis ajouté à son offre les réservations de trains, de bus et de vols dans certains marchés, et a réalisé plusieurs acquisitions majeures. Elle a ainsi racheté le service de livraison de nourriture en ligne Postmates pour 2,65 milliards de dollars et le service de livraison d’alcool Drizly pour 1,1 milliard de dollars, avant de le fermer trois ans plus tard. Uber s’est également associé à Waymo et Cruise pour proposer des courses autonomes dans certains marchés. The Times souligne qu’Uber est devenu rentable pour la première fois en 2023, ce qui pourrait le mettre en position favorable pour acquérir une entreprise de la taille d’Expedia.