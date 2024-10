Uber propose une option exclusivement électrique dans de nombreuses villes

L'entreprise a conçu un chatbot IA pour aider les conducteurs à obtenir davantage d'informations sur la transition vers un véhicule électrique.

Tl;dr Uber lance une option exclusivement électrique dans certaines villes.

L’entreprise propose également un programme de mentorat pour les chauffeurs souhaitant passer à l’électrique.

Uber Eats introduit des produits « climat-conscients » et favorise les emballages écologiques.

Uber s’engage davantage pour l’environnement

Uber, géant du VTC, a récemment organisé son deuxième événement Go-Get Zero pour mettre en lumière ses efforts en matière de durabilité. L’entreprise a annoncé qu’elle dispose désormais d’un nombre suffisant de chauffeurs utilisant des véhicules électriques (VE) pour offrir une option de service entièrement électrique.

Un service entièrement électrique

Cette option, baptisée Uber Green, coûtera autant qu’un UberX traditionnel et sera initialement disponible dans 40 villes. La liste inclut des métropoles comme New York, Los Angeles, San Francisco, ainsi que des villes en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les utilisateurs pourront même choisir les VE comme option préférée pour leurs trajets. En cas de disponibilité, ils seront jumelés avec un VE, sinon, un véhicule à essence leur sera envoyé.

Des initiatives pour des trajets plus verts

En parallèle, Uber propose des « pop up events » durant lesquels les utilisateurs pourront demander spécifiquement certains VE haut de gamme, comme le Lotus Eletre à Londres ou le Rivian R1 à Los Angeles. Les utilisateurs pourront également voir le niveau d’émissions qu’ils ont évité en utilisant un vélo, une trottinette ou un UberX partagé grâce à une mise à jour de la fonctionnalité d’économie d’émissions.

Uber Eats s’engage également

Sur le front de la livraison de repas, Uber Eats permet désormais de commander des produits frais provenant des marchés de producteurs à New York et Los Angeles. La plateforme met également en avant une collection de produits « climat-conscients » provenant de marques comme Credo Beauty, Allbirds et L’Occitane. De plus, Uber Eats encourage les restaurants à utiliser des emballages plus écologiques.

Soutien aux chauffeurs pour la transition vers l’électrique

Uber ne se contente pas d’encourager les utilisateurs à opter pour des options moins polluantes. L’entreprise propose également à ses chauffeurs un programme de mentorat pour faciliter leur passage à l’électricité. Les chauffeurs qui envisagent cette transition pourront obtenir des conseils personnalisés sur le VE le plus adapté à leurs besoins grâce à un assistant IA intégré à l’application Uber. Enfin, Uber récompense les chauffeurs éco-responsables avec des récompenses en espèces et des incitations.