Epic crée un Rivian R1T numérique pour faire la démonstration de ses derniers outils Unreal Engine 5

Epic Games montre les dernières capacités de son moteur Unreal Engine 5, avec, notamment, une démonstration impressionnante, autour d'un Rivian R1T virtuel.

En 2020, Epic Games faisait la première démonstration publique de son moteur Unreal Engine 5 (UE5). Près de trois ans plus tard, les joueurs attendent encore que cette technologie soit démocratisée. En dehors de Fortnite et The Matrix Awakens, il n’y a pas beaucoup de jeux jouables sous UE5 et la première vague n’arrivera probablement pas avant la fin de l’année, au plus tôt. Ceci n’empêche pas Epic de faire la démonstration des toutes dernières capacités de sa technologie, avec un grand nombre de démonstrations durant sa keynote State of Unreal à la GDC 2023.

La plus impressionnante est probablement celle du développeur de Senua’s Saga: Hellblade 2, Ninja Theory, avec son nouvel outil MetaHuman Animator. Celui-ci promet de rendre la capture faciale réaliste accessible aux développeurs indépendants en leur permettant d’utiliser un simple iPhone en lieu et place d’un équipement dédié pour capture la moindre des expressions du visage. Comme vous pouvez le voir dans les deux vidéos partagées par Epic, l’outil permet de transformer rapidement et avec précision une vidéo en gros plan d’un acteur en quelque qu’un studio peut utiliser dans son jeu. Epic explique que son système sera disponible cet été.

Epic a aussi fait la démonstration des améliorations apportées à Unreal Engine 5.2 avec une démonstration qui comprenait, notamment, un clone numérique du pickup électrique Rivian R1T. Ce véhicule électrique s’avère être parfait pour montrer le nouveau système de shading Substrate d’UE5. La technologie permet aux artistes de créer différents modèles de chading et de les superposer comme ils l’entendent. Epic a donné au R1T un châssis opale pour montrer comment Substrate peut permettre à des couches de matériaux différents d’interagir les unes avec les autres sans générer d’artéfacts lumineux. C’était aussi l’occasion de montrer les nouveaux outils de Génération de Contenu Procédurale. Ceux-ci permettent aux artistes de créer des niveaux expansifs et très détaillés à partir de très peu d’assets créés manuellement.

Si tout se passe bien, il ne faudra plus attendre trop longtemps avant que les premiers jeux sous Unreal Engine 5 arrivent sur le marché. Si aucun report ne vient jouer les trouble-fête, Stalker 2: Heart of Chornobyl devrait arriver avant la fin de l’année. Lords of the Fallen et Black Myth: Wukong, deux autres projets UE5, n’ont pas encore de date de lancement, mais sont en développement depuis plusieurs années.