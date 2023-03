Sept commandes vocales Siri que vous connaissez peut-être pas pour votre iPhone

Siri peut être très pratique sur votre iPhone. Voici sept commandes vocales que vous ne connaissez peut-être pas.

Siri permet de réaliser des tâches plus ou moins complexes sur votre iPhone en n’utilisant que votre voix. Une commande peut vous permettre d’envoyer un SMS alors que vous avez les mains sur le volant ou pleines de farine. Mais Siri est capable de bien davantage. Apple ne met pas toutes les capacités de son assistant en avant, et la plupart des commandes intéressantes passent sous le radar. Saviez-vous qu’il est possible de redémarrer son smartphone via la voix ? Et ce n’est que le début ?

Retrouver facilement les mots de passe enregistrés pour les sites et les apps

Vous pouvez enregistrer des identifiants sur tous vos appareils Apple grâce au trousseau iCloud. Sur iOS, vous les retrouvez dans Réglages > Mots de passe, mais vous pouvez y accéder plus rapidement grâce à Siri. Dites simplement à Siri “Montre-moi le mot de passe pour [application ou site web]” et la page du mot de passe dans les Réglages va s’afficher. Pour le voir, il faudra cependant utiliser Face ID ou Touch ID.

Redémarrer l’iPhone

Si vous avez un souci quelconque avec votre téléphone, un simple redémarrage suffit parfois à remettre les choses en ordre. Et c’est aussi simple qu’une commande vocale. Si vous êtes sous iOS 16, dites simplement “Redémarre mon téléphone”, puis “Oui” lorsque demandé et le tour est joué !

Éteindre une alarme

Votre alarme sonne, mais vous ne trouvez pas votre iPhone ? Si vous n’avez pas envie d’avoir ce son pendant 15 minutes, vous pouvez l’éteindre en disant simplement à Siri “Éteins mon alarme”. Vous pouvez, toujours plus simplement, même dire “Hey Siri”. Cela permet de faire cesser le vacarme instantanément et définitivement.

Trouver un proche via le réseau Localiser

La fonctionnalité Localiser vous permet de traquer vos appareils, mais aussi vos proches. Si vous suivez quelqu’un via Localiser, vous pouvez utiliser Siri pour savoir facilement et rapidement où il est. Demandez “Où est [nom du contact ?” et une petite fenêtre Localiser apparaîtra en haut de l’écran, vous montrant précisément où est cette personne. Siri annoncera aussi la distance par rapport à vous et une adresse approximative. Si vous tapotez sur la fenêtre, vous irez dans l’app Localiser, vous pourrez alors contacter la personne ou obtenir des directions pour y aller.

Traduire un mot ou une phrase

En plus de l’app dédiée, la fonctionnalité de Traduction d’Apple est disséminée ici et là dans l’iPhone, vous permettant de traduire rapidement de n’importe où sur votre appareil, y compris dans vos SMS, votre navigateur et avec Siri. Vous pouvez demander à Siri de traduire un mot ou des phrases entières avec votre voix. Par exemple, dites “Traduis ‘J’ai mal à la tête, je crois que je vais aller me coucher’ en espagnol” et Siri vous lira votre phrase dans la langue originale, puis dans la langue traduite. Actuellement, 17 langues sont supportées.

Définir un rappel selon sa localisation

L’application Rappels est un outil de productivité très puissant pour vous rappeler ce que vous avez à faire, mais vous n’avez pas nécessairement besoin de tous les rappels tout le temps. Vous pouvez utiliser Siri pour créer un rappel selon votre localisation. Par exemple, si vous voulez un rappel pour payer telle facture lorsque vous rentrez chez vous, dites à Siri “Rappelle-moi de payer ma facture lorsque je rentre à la maison”. Le rappel sera alors donné uniquement lorsque vous rentrerez chez vous – si vous avez renseigné votre adresse dans l’app Contacts ou Maps -.

Obtenir les directions jusqu’à sa voiture

Si vous avez du mal à retrouver où vous garez votre voiture, votre iPhone a souvent la réponse. Dites à Siri “conduis-moi à ma voiture” et Siri va ouvrir l’application Maps et vous donner les indications jusqu’à sa place de parking. Très pratique !