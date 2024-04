Apple renouvelle “For All Mankind” et lance une série dérivée dans l’Union Soviétique

La série de science-fiction très appréciée des fans, For All Mankind, vient d'être officiellement renouvelée par Apple. Mieux encore, une série spin-off va voir le jour.

Créateurs de “For All Mankind”, Apple TV+ prépare la saison 5 et une nouvelle série

Le monde de la science-fiction a de quoi se réjouir. “For All Mankind”, la série à succès de Apple TV+ sur un univers alternatif de l’histoire spatiale, reviendra pour une cinquième saison. Après le succès phénoménal de la saison quatre, cette annonce ne surprend pas.

Star City : un spin-off sur le programme spatial russe

Cependant, c’est l’annonce surprise d’une série dérivée, “Star City”, qui pique la curiosité des spectateurs. Celle-ci se concentrera sur le programme spatial russe, offrant une expansion considérable à l’univers de “For All Mankind”. Selon le synopsis, elle promet d’être un “thriller propulsif et paranoïaque”. “Cette fois, nous explorons l’histoire derrière le rideau de fer, montrant la vie des cosmonautes, des ingénieurs et des officiers du renseignement incrustés parmi eux dans le programme spatial soviétique”, décrit le communiqué de presse d’Apple.

Un changement de casting en perspective ?

Apple n’a pas dévoilé si la nouvelle série utiliserait des sauts fréquents dans le temps, caractéristique emblématique de sa série mère. De plus, aucune information sur le casting de la cinquième saison de “For All Mankind” n’a été publiée à ce jour. Étant donné que les sauts temporels sont monnaie courante dans la série, des personnages emblématiques pourraient disparaître. À titre d’exemple, Joel Kinnaman et Krys Marshall, dont les personnages vieillissent rapidement, pourraient ne pas revenir.

Une nouvelle dynamique pour la science-fiction

Ces nouveautés sont une excellente nouvelle pour les amateurs de science-fiction. Bien que des séries comme “Star Trek : Lower Decks” aient été annulées, ces annonces rappellent l’engouement d’Apple pour le genre de la science-fiction.