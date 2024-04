Saison 4 de NCIS Hawaï : Réduction de budget et d’épisodes à prévoir, renouvellement incertain

La quatrième saison de NCIS: Hawaï est encore en suspens chez CBS. Même si elle est renouvelée, elle pourrait être confrontée à des réductions budgétaires et un nombre d'épisodes réduit. Quel impact cela aura-t-il sur la qualité de la série ?

Tl;dr La saison 4 de NCIS: Hawaï risque des coupures budgétaires.

La série est actuellement en troisième place dans les drames non renouvelés.

La concurrence avec d’autres séries NCIS pourrait affecter son renouvellement.

Si annulée, les acteurs pourraient apparaître dans d’autres séries NCIS.

Une saison 4 incertaine pour NCIS: Hawaï



La série policière NCIS: Hawaï, troisième dérivée de la franchise à succès NCIS (elle-même issue de JAG), est dans une position précaire quant à son avenir. Il est prévu que la saison 4, si elle est renouvelée, subisse de significatives coupures budgétaires.

La concurrence des séries NCIS

Une des raisons majeures de cette incertitude est la concurrence féroce avec d’autres séries NCIS actuellement en diffusion ou en développement. NCIS: Hawaï se retrouve donc en troisième position parmi les cinq drames non encore renouvelés de CBS, derrière The Equalizer et le spin-off de Good Wife, Elsbeth.

Un avenir incertain malgré une audience solide

Malgré une audience solide, un éventuel renouvellement de la série entraînerait des discussions budgétaires difficiles, réduisant probablement le nombre d’épisodes de la saison 4 à 13 au lieu des 22 habituels. Même si la saison 4 parvient à être diffusée d’une manière ou d’une autre, ces restrictions budgétaires pourraient entraîner d’autres coupes et restrictions au fur et à mesure de l’avancement de la saison.

Des opportunités pour le casting malgré tout

Cependant, même en cas d’annulation de la série, les acteurs de NCIS: Hawaï pourraient avoir l’opportunité d’apparaître dans d’autres séries de la franchise. L’univers de la série est connu pour ses crossovers, et les acteurs de séries précédemment annulées ont déjà réapparu à divers moments, y compris dans le récent 1000ᵉ épisode de la franchise.