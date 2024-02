Equalizer Saison 5 : Tout ce que l’on sait

Avec déjà quatre saisons explosives à son actif, la série d'action The Equalizer, menée par Queen Latifah, a connu un réel succès sur CBS. Mais peut-on espérer un retour pour une cinquième saison ?

The Equalizer : Une cinquième saison à l’horizon ?

La populaire série d’action The Equalizer, portée par l’actrice charismatique Queen Latifah, fait face à la possibilité d’une cinquième saison. Avec déjà quatre saisons explosives à son actif, le suspense reste entier quant à la décision de CBS de poursuivre l’aventure.

Une décision en suspens

Le renouvellement de The Equalizer pour une cinquième saison n’est pas encore confirmé. La série ayant récemment entamé sa dernière saison, CBS se trouve à un carrefour crucial. La chaîne a déjà fait preuve de confiance envers la série en commandant simultanément les saisons 3 et 4, mais l’avenir de la saison 5 dépendra probablement des chiffres. Il reste à voir comment les grèves de 2023 ont affecté la série, et si CBS va adopter une approche plus prudente quant au renouvellement de ses séries.

Qui sera de retour pour la saison 5 ?

La distribution de la saison 5 est tout aussi incertaine. Mis à part le personnage de Robyn McCall, incarné par Queen Latifah, aucun personnage n’est véritablement à l’abri et pourrait être éliminé. Cependant, en l’absence de changements connus dans la distribution, il est raisonnable de supposer que l’essentiel de l’ensemble principal sera de retour pour la cinquième saison.

Que réserve l’intrigue de la saison 5 ?

Quant à l’intrigue de la saison 5, elle demeure un mystère, la saison 4 n’étant pas encore terminée. Robyn devrait poursuivre ses aventures habituelles, tout en continuant à explorer son passé. La saison 5 devrait ainsi continuer à distiller des indices qui aideront “The Equalizer” à trouver un peu de rédemption, aussi bien pour elle-même que pour ceux qu’elle aide à travers sa justice vigilante.