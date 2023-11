CBS annonce la date de l’ultime épisode de la série Young Sheldon

Après beaucoup de spéculations sur sa conclusion, la série Young Sheldon s'achève avec la saison 7 à venir, dont la date de la finale est déjà fixée. Qu'attendons-nous pour la fin de cette série populaire ?

Après de nombreuses spéculations sur sa conclusion, la populaire série dérivée de Big Bang Theory, Young Sheldon, tirera sa révérence avec la saison 7 dont la date de la finale est déjà fixée.

Créée en 2017, cette sitcom retrace les jeunes années de Sheldon Cooper (Iain Armitage), dépeignant son évolution en tant que génie au Texas. Avec le soutien important de sa famille, Young Sheldon a réussi à se forger une place de choix, malgré les spéculations récentes sur la fin de la série. La saison précédente a vu Sheldon partir pour un programme d’été en Allemagne, tandis qu’une tornade détruisait la maison de Meemaw.

Peu après la fin de la grève des acteurs, qui a retardé la production des nouveaux épisodes, CBS a annoncé que la saison 7 de Young Sheldon serait la dernière de la série. La nouvelle saison, qui débute en février, ne comportera que 14 épisodes et la finale d’une heure sera diffusée le jeudi 16 mai à 20h. Les producteurs exécutifs Steve Holland, Steven Molaro et Chuck Lorre ont déclaré :

“Pouvoir raconter l’origine de Sheldon Cooper, et élargir l’histoire pour inclure toute la famille Cooper a été une expérience merveilleuse. Nous sommes reconnaissants à nos fans d’avoir accepté ce chapitre des Cooper ces six dernières saisons, et au nom de toute la famille YOUNG SHELDON, nous sommes ravis de partager cette dernière saison avec vous.”