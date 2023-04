The Big Bang Theory : après Young Sheldon, un nouveau spin-off est en préparation

Warner Bros Discovery annonce que l'univers de la série télévisée The Big Bang Theory va s'enrichir avec un deuxième spin-off pour la plateforme de streaming Max.

Si aucun détail n’a été révélé pour l’instant sur le nouveau spin-off de The Big Bang Theory en raison d’un processus de développement très précoce, il a été confirmé que le producteur exécutif Chuck Lorre été impliqué dans le projet. Ce dernier n’a pas encore déterminé sur quel personnage il serait centré.

Tapping into the world of ‘The Big Bang Theory’ makes sense for Max as reruns of the original series are among the streamer’s top draws https://t.co/se0xkbljkY pic.twitter.com/flBnwDAEeo — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 12, 2023

Certaines rumeurs évoquent d’ores et déjà un intérêt pour la jeunesse de Howard ou la vie de Raj après une fin ouverte pour le personnage dans la dernière saison de la série principale. L’histoire du spin-off pourrait aussi s’intéresser à une nouvelle bande de geeks afin de mettre en avant les tendances de la nouvelle génération.

CBS ne diffusera pas le nouveau spin-off de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory a débuté sur CBS en 2007 et était la comédie numéro un à la télévision lorsqu’elle s’est achevée en 2019 en tant que série la plus longue de l’histoire de la télévision, avec 279 épisodes sur douze saisons. À l’époque, des efforts ont été déployés pour prolonger la série d’au moins une saison, mais sans succès. Avec ce nouveau spin-off, il s’agirait de la deuxième série dérivée de The Big Bang Theory, après Young Sheldon, qui en est à sa sixième saison sur CBS et se classe en tête des comédies télévisées en termes de nombre total de téléspectateurs. Tous les épisodes de The Big Bang Theory et les cinq premières saisons de Young Sheldon sont disponibles en streaming sur Max aux États-Unis.