Saison 4 d’Only Murders In The Building : Renouvellement, casting, scénario, tout ce qu’il faut favoir

La troisième saison de "Only Murders in the Building" a été un autre gros succès pour Hulu. Voilà tout ce que nous savons jusqu'à présent sur la quatrième saison de cette série.

Un succès renouvelé pour “Only Murders in the Building”

Après le succès retentissant de ses trois premières saisons, la série “Only Murders in the Building“ se prépare à faire son grand retour sur Hulu pour une quatrième saison. Le public attend avec impatience le retour de Charles, Oliver et Mabel, interprétés par le trio de choc : Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez.

Un casting étoilé et en constante évolution

S’il est certain que nos trois protagonistes principaux seront de retour, des annonces récentes révèlent que la distribution s’élargit encore. En effet, Desmin Borges, Siena Werber et Lilian Rebelo rejoignent le casting dans des rôles jugés “intégraux” à l’intrigue de la nouvelle saison. Ils s’ajoutent à une liste déjà impressionnante de stars invitées, parmi lesquelles figurent Molly Shannon et Meryl Streep.

Un changement de décor pour la saison 4

La quatrième saison de “Only Murders in the Building” va marquer un tournant important pour la série. En effet, l’action va se déplacer de New York à Los Angeles, modifiant ainsi l’atmosphère familière de la série. Comment ce changement de décor influera-t-il sur l’intrigue et les personnages ? Le mystère reste entier.

Une nouvelle énigme à résoudre

La fin de la troisième saison de “Only Murders in the Building” a laissé les téléspectateurs sur un cliffhanger de taille : le meurtre de Sazz, doublure de Charles et amie proche de ce dernier. Ce nouveau crime à résoudre promet de tenir en haleine les fans de la série tout au long de la quatrième saison.