3 nouveaux suspects rejoignent le casting de la Saison 4 d’Only Murders In The Building

La quatrième saison de "Only Murders in the Building" s'enrichit de trois nouveaux acteurs, qui joueront un rôle crucial en tant que suspects clés dans la prochaine enquête. Qui parmi eux sera le coupable ?

Un casting élargi pour la saison 4 de “Only Murders in the Building”

“Only Murders in the Building“, la comédie policière à succès de Hulu, prépare sa quatrième saison avec l’arrivée de trois nouveaux acteurs. Le final explosif de la saison 3 a vu les personnages principaux, Mabel, Charles-Haden, Oliver et Loretta, préparer leur déménagement de New York à Los Angeles. Mais avant leur départ, Sazz Pataki, interprétée par Jane Lynch, est mystérieusement assassinée dans l’appartement de Charles.

Des visages frais pour le mystère de la saison 4

Selon Deadline, Desmin Borges, Siena Werber et Lilian Rebelo rejoignent le casting de la saison 4, jouant un rôle “essentiel” dans l’enquête sur le meurtre de Sazz. Leurs personnages restent cependant mystérieux. Cette annonce intervient un mois après que Selena Gomez a révélé que le tournage de la saison 4 avait commencé.

Des acteurs confirmés et des talents en devenir

Parmi les trois nouveaux arrivants, Borges est le plus expérimenté, avec à son actif des rôles dans des séries telles que Law & Order: Special Victims Unit et The Good Wife, ainsi que des films comme Shotgun Wedding avec Jennifer Lopez. Pour Werber et Rebelo, c’est une occasion de se faire connaître. Rebelo fera ses débuts à l’écran, tandis que Werber a déjà joué dans la série Netflix Brand New Cherry Flavor.