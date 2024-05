Freya Allan, star de The Witcher, soulagée de la fin de la série

La fin de la série The Witcher est déjà dans la tête de l'actrice Freya Allan qui incarne Ciri.

La fin de l’épopée de The Witcher

La célèbre série fantastique The Witcher tirera sa révérence après sa cinquième saison. Les fans du monde entier devront ainsi dire adieu aux aventures de Geralt de Riv, le sorceleur aux capacités surhumaines incarné pendant trois saisons par l’acteur britannique Henry Cavill, puis désormais par Liam Hemsworth.

Freya Allan face à la fin de The Witcher

Freya Allan, qui partage l’affiche avec Liam Hemsworth en tant que Ciri, s’est récemment exprimé propos de la conclusion de la série The Witcher. Dans une entrevue accordée au magazine Inverse, l’actrice a partagé sa vision de la fin de cette grande aventure :

C’est la fin d’un énorme chapitre, donc je suis excitée et prête. Mais je pense que quand je vais vraiment y arriver, je vais être choquée de la force de l’impact que cela aura sur moi.

Le départ de Henry Cavill laisse des traces

Le départ du comédien britannique Henry Cavill a laissé une empreinte indélébile sur le casting et le public de la série télévisée The Witcher de Netflix. Henry Cavill et Freya Allan ont travaillé étroitement pendant plusieurs années, développant une complicité difficile à oublier. Le départ de Henry Cavill a également suscité une controverse parmi les fans et a provoqué des réactions négatives envers la série sur les réseaux sociaux et les forums.

Le futur de The Witcher

L’héritage de The Witcher se trouve désormais à un carrefour. Le meilleur moyen pour la série de continuer serait d’introduire de nouveaux personnages pour la cinquième saison et de conclure l’histoire de manière satisfaisante. Freya Allan et son personnage Ciri joueront un rôle crucial dans la façon dont The Witcher sera perçu dans les années à venir.