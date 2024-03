Selena Gomez confirme le début du tournage de la saison 4 de “Only Murders In The Building” avec un message touchant de ses co-stars

Le tournage de la saison 4 de "Only Murders in the Building" a commencé, marqué par un message émouvant de l'actrice Selena Gomez. Quelle surprise nous réserve cette nouvelle saison ?

La saison 4 d’Only Murders in the Building est en tournage

Pleins feux sur l’industrie du divertissement ! Selena Gomez, l’une des stars de la populaire série comique Hulu, Only Murders in the Building, a confirmé que le tournage de la saison 4 avait débuté. Elle a partagé un message sincère pour commémorer l’événement, soulignant la force croissante des personnages principaux après avoir résolu le meurtre de Ben Glenroy dans la troisième saison.

Des indices sur la saison 4

Selon Gomez, la saison 4 pourrait se concentrer sur une perte très personnelle. De plus, la série semble quitter momentanément son cadre habituel pour se déplacer vers Los Angeles. Cette transition est en partie due à Loretta, l’intérêt amoureux d’Oliver, qui a reçu deux offres de production la conduisant à déménager à Los Angeles.

Un casting fort pour la saison à venir

Parmi les nouveaux membres du casting de la saison 4 figurent Eva Longoria, bien connue pour son rôle de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives, et Molly Shannon, vétérane du Saturday Night Live, qui a été castée en tant que femme d’affaires influente à Los Angeles. Le rôle d’Eugene Levy, un ancien de Schitt’s Creek, reste cependant à déterminer.

Un succès à suivre sur Hulu

Only Murders in the Building, qui met en scène un trio improbable de fans de true crime dans un immeuble new-yorkais huppé, est disponible en streaming sur Hulu. La série, qui a valu à Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez de nombreuses éloges, s’apprête à lancer sa quatrième saison avec une nouvelle énigme à résoudre.