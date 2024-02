Un premier nouveau personnage rejoint le casting de la saison 4 de “Only Murders In The Building”

La quatrième saison de "Only Murders in the Building" accueille un nouvel acteur, perpétuant ainsi une tendance de casting pour cette série de mystère-comédie sur Hulu. Qui pourrait bien être ce nouveau personnage ?

Un nouveau visage pour la saison 4 de “Only Murders in the Building”

La série comédie-mystère de Hulu, Only Murders in the Building, s’apprête à accueillir un nouveau personnage pour sa quatrième saison. Le spectacle suit trois amis – Charles, Oliver et Mabel – qui animent un podcast sur les véritables crimes se déroulant dans leur immeuble d’habitation new-yorkais, l’Arconia.

Molly Shannon rejoint le casting

L’actrice Molly Shannon a été annoncée comme première nouvelle recrue de la saison à venir. Selon Deadline, elle interprétera une “femme d’affaires puissante de Los Angeles qui se retrouve impliquée dans l’enquête à New York”. Le scénario de la saison reste toutefois confidentiel.

Une tendance de casting se poursuit

Only Murders in the Building est connue pour son casting d’acteurs reconnus pour leur talent comique, notamment les anciens de l’émission culte Saturday Night Live (SNL). En ajoutant Molly Shannon à son casting, la série continue sur cette lancée. Shannon a passé six saisons au sein de l’équipe du SNL, créant une variété de personnages mémorables.

La date de sortie de la saison 4 de Only Murders in the Building n’a pas encore été annoncée. Les saisons précédentes sont disponibles en streaming sur Hulu.