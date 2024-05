La saison 6 de Cobra Kai promet le fameux combat héritage de Karate Kid

Une confrontation très attendue entre deux personnages emblématiques de Karate Kid sera présent dans la sixième saison de la série télévisée Cobra Kai.

La bande-annonce de la saison 6 de la série Netflix Cobra Kai, récemment dévoilée, promet un combat passionnant que les fans attendent depuis six ans. Malgré la conclusion de plusieurs intrigues lors de la cinquième saison, les attentes sont grandes pour les affrontements à venir dans la dernière saison de la série.

La nouvelle bande-annonce de la saison 6 de Cobra Kai confirme un affrontement entre deux protagonistes de la série : Johnny et Chozen. Bien que les détails de ce combat ne soient pas révélés, l’annonce suggère un match de karaté sérieux, officié par Daniel.

Cette confrontation se déroulera devant leurs étudiants, ce qui ne fera qu’augmenter la tension. Les deux personnages, connus pour leur compétitivité et ayant représenté des dojos opposés dans les saisons précédentes, promettent un combat nostalgique et spectaculaire.

Chozen semble avoir l’avantage en termes de compétences en karaté. Cependant, Johnny a prouvé dans les précédentes saisons qu’il avait plus de cœur que n’importe quel autre personnage de la saga Karate Kid. Ayant tout perdu après sa défaite au All-Valley contre Daniel, Johnny a maintenant quelque chose pour lequel se battre : sa famille. Ce seul élément pourrait lui donner la force nécessaire pour tenir tête à Chozen lors de leur combat dans la saison 6 de Cobra Kai.

La sixième saison de Cobra Kai se composera de quinze épisodes, répartis en trois parties avec cinq épisodes chacune. La première partie est prévue pour le 18 juillet 2024, la deuxième pour le 28 novembre 2024 et la troisième quelque part en 2025.

On en pense quoi ?

Le combat entre Johnny Lawrence et Chozen Toguchi promet d’être un des plus mémorables de la série. Malgré les apparentes faiblesses de Johnny, son dévouement à sa famille pourrait bien faire pencher la balance en sa faveur. De plus, le découpage de la saison en trois parties nous garantit du suspense et de l’action tout au long de l’année.