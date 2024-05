Emily in Paris : la saison 4 arrive à la fin de l’été sur Netflix

La quatrième saison de la série télévisée Emily in Paris avec la comédienne américaine Lily Collins sera divisée en deux parties.

La quatrième saison d’Emily in Paris, la célèbre série dramatique de Netflix, sera partagée en deux parties. Le premier acte de cette comédie dramatique, menée par l’actrice Lily Collins dans le rôle d’Emily Cooper, fera son apparition sur les écrans en fin d’été.

EMILY IN PARIS SEASON 4 IS ON HER WAY 💝

Part 1 on August 15 🥐 Part 2 on September 12 pic.twitter.com/FwfjLQsY3d

— Netflix (@netflix) May 3, 2024