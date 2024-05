Spartacus: House of Ashur sera une préquelle, une suite ou un reboot ?

Une nouvelle direction pour la série télévisée Spartacus: House of Ashur de Steven S. DeKnight pour la chaîne américaine Starz.

Le retour de Spartacus

Les aficionados de la télévision peuvent se réjouir car la série à succès Spartacus, diffusée par Starz, va revenir avec un nouvel opus intitulé Spartacus: House of Ashur. Cette série historique d’action, connue pour sa violence graphique et son style distinctif, s’inspire librement de l’histoire du véritable gladiateur thrace qui s’est échappé de l’esclavage pour devenir un chef majeur de la Troisième Guerre servile contre Rome, à partir de 73 avant J.-C.

Un nouveau scénario

Steven S. DeKnight, le showrunner original, revient pour la reprise, garantissant que le style et la qualité des quatre premières saisons seront bien représentés. Spartacus: House of Ashur propose une solution ingénieuse pour revisiter l’univers de Spartacus : explorer une histoire qui n’a jamais été évoquée dans la série originale. Il s’agit d’un scénario “Et si… ?”, suivant une chronologie alternative à celle du show original.

Un personnage central

Nick Tarabay, qui a interprété le rusé ex-gladiateur Ashur, reprendra son rôle dans une saison qui explore ce qui se serait passé si Ashur n’avait pas rencontré sa fin sur le mont Vésuve à la fin de la saison 2, intitulée Spartacus: Vengeance. Bien que le personnage d’Ashur ait été l’un des mieux développés dans la série originale, aucune information n’a encore été divulguée concernant sa place en tant que principal antagoniste dans la nouvelle saison.

Une nouvelle direction

Spartacus: House of Ashur prendra une direction complètement différente, ignorant tout ce qui s’est passé dans la saison 3 (Spartacus: War of the Damned) et s’éloignant de la conclusion climatique de la saison 2. Le nouveau show suivra Ashur après la défaite de Spartacus et pour son service dans la fin de la rébellion de Spartacus, il se voit offrir le ludus de Batiatus à Capoue.