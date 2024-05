L’histoire vraie du tatoueur d’Auschwitz sur Peacock

L'histoire d'amour poignante au cœur du drame biographique The Tattooist of Auschwitz s'inspire de la véritable relation entre deux courageux survivants.

Une histoire d’amour au cœur de l’horreur

La nouvelle série dramatique historique de Peacock, The Tattooist of Auschwitz, est basée sur le roman de fiction historique de 2018 du même nom. Ce dernier s’inspire des souvenirs de Lali Sokolov, un véritable survivant de l’Holocauste. La série et son matériau source relatent la lutte de Lali pour survivre dans le camp de concentration d’Auschwitz, ainsi que l’amour qu’il découvre avec une co-détenue, Gita.

Survivre grâce à l’amour

L’histoire d’amour entre Lali et Gita est au cœur de la série. Leur romance naissante se déroule dans un contexte de peur et d’horreur, mais c’est elle qui les maintient en vie. Lali, en tant que tatoueur du camp, bénéficie de privilèges qui lui permettent d’aider Gita et d’établir une relation avec elle.

Une séparation douloureuse et une réunion miraculeuse

En janvier 1945, Gita est obligée de quitter Auschwitz lors d’une “marche de la mort”. Lali, quant à lui, est transféré hors d’Auschwitz quelques jours plus tard. Après s’être échappé et être retourné chez lui, Lali se met en quête de Gita. Après des semaines de recherche infructueuse, c’est par pur hasard que Gita le retrouve.

Une nouvelle vie après la guerre

Lali et Gita se marient en octobre 1945, quelques mois seulement après leur réunion à Bratislava. Ils s’installent dans la communauté juive de Melbourne, en Australie, en 1948. Là, Lali ouvre à nouveau une boutique de textile et Gita conçoit des robes. Ils mènent une vie heureuse jusqu’à la mort de Gita en 2003.