CBS commande une nouvelle série Les Experts

Une nouvelle ère pour Les Experts

Malgré l’annulation récente de Les Experts: Vegas, une nouvelle série issue de la franchise Les Experts est actuellement en développement chez CBS. La nouvelle série devrait prendre une direction différente de celle de Les Experts: Vegas, qui s’était orientée vers un format plus sérialisé.

Les raisons de l’annulation de Les Experts: Vegas

Malgré des audiences généralement solides, Les Experts: Vegas a été annulé par CBS, aux côtés de So Help Me Todd, une comédie dramatique procédurale qui s’est également terminée après seulement deux saisons. Les deux séries ont été les moins regardées sur CBS au printemps, en termes d’audiences linéaires et multiplateformes.

Un regard vers l’avenir

Le sort des séries a également été influencé par un effort de réduction des budgets de diffusion, ce qui a également contribué à l’annulation de NCIS: Hawai’i. Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, a répondu aux questions sur les annulations de CBS en soulignant le calendrier chargé de nouvelles émissions et de retours du réseau, expliquant que des décisions difficiles devaient être prises.

Qu’attendre de la nouvelle série Les Experts ?

Il est difficile de prédire la direction que prendra le nouveau spin-off de Les Experts. Cependant, étant donné les résultats mitigés de la tentative de Les Experts: Vegas d’adopter un format sérialisé et de se concentrer sur de nouveaux personnages, il serait peut-être plus judicieux pour la nouvelle série de se concentrer davantage sur la formule établie de la franchise, avec des affaires hebdomadaires dans un nouvel environnement.