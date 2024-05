American Horror Story aurait dû s’arrêter il y a 6 ans

La série anthologique American Horror Story de Ryan Murphy et Brad Falchuk a connu des hauts et des bas, avec une prédominance de moments difficiles récemment.

Un parcours en dents de scie pour American Horror Story

Co-créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk, la série d’anthologies American Horror Story a connu une trajectoire tumultueuse depuis sa première saison diffusée en 2011. Le premier opus, intitulé Murder House, a séduit le public par son mélange de genres horrifiques, son univers captivant et sa narration effrayante. Malgré des critiques élogieuses, la série a connu des périodes creuses, notamment ces six dernières années.

Apocalypse : un dénouement manqué

Lancée en 2018, la huitième saison de la série, Apocalypse, aurait dû marquer la fin de l’aventure. Le scénario, mêlant personnages familiers et nouveaux venus dans un abri antiatomique, a su captiver les spectateurs. Le personnage de Michael Langdon, l’enfant de l’antéchrist né à la fin de Murder House, a permis à AHS de rendre hommage à ses origines. Le décor apocalyptique aurait idéalement servi de toile de fond pour un final grandiose.

Des saisons post-apocalyptiques décevantes

Malgré le succès de Apocalypse, la série a continué, enchaînant les saisons avec des résultats mitigés. Les saisons récentes, comme NYC ou Delicate, ont délaissé le surnaturel au profit d’histoires plus terre-à-terre, mais ont peiné à captiver le public. Les tentatives de renouvellement, notamment avec Double Feature et son récit étrange d’extraterrestres, n’ont pas réussi à relancer la dynamique.

Un retour aux sources pour la saison 13 ?

Alors que la treizième saison se profile, les fans espèrent un retour aux sources. Pour se renouveler, American Horror Story doit se concentrer sur la création de personnages forts et intéressants. Les téléspectateurs attendent des figures marquantes, à l’image de Constance Langdon, Lana Winters et Madison Montgomery des premières saisons.