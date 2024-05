Les acteurs de Dead Boy Detectives partagent leurs espoirs pour Jenny et la veilleuse de nuit de l’Au-Delà dans la saison 2

Ruth Connell et Briana Cuoco, les vedettes de Dead Boy Detectives, partagent leur expérience de la première saison en tant que la veilleuse de nuit de l'Au-Delà et Jenny Green, tout en envisageant l'avenir. Que nous réservent-elles pour la suite ?

Tl;dr Ruth Connell et Briana Cuoco discutent de leur expérience dans la série Dead Boy Detectives.

La série est centrée sur deux enquêteurs fantômes.

Connell et Cuoco espèrent une deuxième saison.

Connell a deux podcasts et Cuoco une apparition dans une autre série.

Dead Boy Detectives : Rencontre avec les actrices Ruth Connell et Briana Cuoco

Dead Boy Detectives, la nouvelle série dérivée de l’univers Sandman, a marqué une nouvelle étape pour Netflix. Les actrices principales, Ruth Connell et Briana Cuoco, partagent leurs expériences sur la première saison et leurs attentes pour l’avenir de leurs personnages, la veilleuse de nuit de l’Au-Delà et Jenny Green.

Edwin Paine et Charles Rowland : deux détectives pas comme les autres

Dead Boy Detectives suit les aventures de Edwin Paine et Charles Rowland, deux jeunes hommes qui tentent d’échapper à la mort. Malgré le danger et les ennemis qu’ils rencontrent sur leur chemin, ils mettent à profit leur temps sur Terre pour résoudre des affaires de fantômes pour le compte du surnaturel. Leurs aventures les amènent à rencontrer des alliés surprenants, mais également de nouveaux ennemis.

Le point de vue des actrices

Dans une interview avec Screen Rant, Connell et Cuoco ont discuté de l’évolution de leurs personnages et de leurs espoirs pour une future saison 2. Elles ont également partagé quelques idées pour d’éventuelles apparitions et crossovers avec la série Supernatural.

Les attentes pour la saison 2

Connell et Cuoco n’ont pas caché leur enthousiasme pour une éventuelle deuxième saison. Elles ont exprimé leur intérêt pour le développement de leurs personnages et pour l’exploration de nouvelles dynamiques dans l’équipe des détectives.