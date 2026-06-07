Boba Fett n’a peut-être pas dit son dernier mot chez Star Wars

Un acteur de Star Wars révèle qu’un retour de Boba Fett a bien été envisagé. Mais le virage de Disney change sérieusement la donne.

En bref Une suite Boba Fett a été envisagée

Le virage cinéma complique tout

Son avenir à l’écran reste flou

Il a suffi d’une phrase pour relancer un personnage qu’on croyait rangé au placard. Lors d’un passage à la Fan Expo Philadelphia, Jonny Coyne, l’interprète du seigneur de guerre impérial Janu Coin, a expliqué qu’on lui avait parlé d’une présence dans la saison 4 de The Mandalorian, et peut-être aussi dans un épisode lié à Boba Fett, avant que tout disparaisse quand le projet de film est arrivé.

Une phrase qui confirme qu’il s’est passé quelque chose

Dit autrement, Lucasfilm a bien envisagé de remettre Boba Fett dans le circuit. Jonny Coyne l’a formulé ainsi, en français, « Ils m’ont dit qu’ils allaient me mettre dans la saison 4 de The Mandalorian, et peut-être dans un possible épisode de Boba Fett aussi, puis tout a disparu. Tout a disparu, et ensuite le film est arrivé ».

Ce n’est pas une annonce officielle de saison 2 pour The Book of Boba Fett. Mais ça va plus loin qu’une simple rumeur. La série, née à l’époque où Disney+ servait de terrain d’expansion à Star Wars, a longtemps divisé. Et depuis quatre ans, rien n’avançait vraiment.

Le problème, c’est le changement de stratégie

Le vrai sujet est là. À l’époque du streaming tous azimuts, Lucasfilm recyclait même certains projets de spin-off cinéma en séries. The Book of Boba Fett faisait partie de cette logique. Sauf que cette phase est passée.

Aujourd’hui, côté prises de vues réelles, seule la saison 2 de Ahsoka figure au programme télé. Oui, il y aura encore du contenu pour Disney+, avec Maul, Shadow Lord et Ahsoka, mais la priorité n’est clairement plus la même. Le studio pousse davantage ses films, et le cas de la saison 4 de The Mandalorian, écrite par Jon Favreau avant d’être rattrapée par un pivot vers le cinéma, le montre assez bien.

Boba Fett a encore de la matière, mais pas forcément la bonne place

C’est presque frustrant, parce que la série laissait une ouverture. La scène en plein milieu du générique révélait la survie de Cobb Vanth. Et Boba Fett, devenu daimyo de Tatooine, avait encore de quoi faire, entre la protection de Mos Espa et les complications naturelles du pouvoir local.

Mais la grande ligne actuelle de Star Wars vise surtout l’affrontement autour du grand amiral Thrawn dans l’ère de la Nouvelle République. Or Boba Fett n’est pas branché sur cet arc-là. Il a ses affaires à gérer sur Tatooine, ce qui rend son retour à l’écran moins naturel qu’on pourrait l’espérer.

Le cinéma n’est pas une évidence non plus

Bon, on peut toujours imaginer un film. En théorie seulement. Parce que le passage d’un univers pensé pour le streaming au grand écran n’a pas vraiment brillé chez Disney. The Mandalorian and Grogu a signé le plus faible démarrage d’un film Star Wars de l’ère Disney.

Du coup, le studio a sans doute plus intérêt à miser sur des récits neufs, comme Star Wars: Starfighter, ou sur la suite d’anciens volets cinéma avec le film New Jedi Order centré sur Rey. Pour Boba Fett, l’écran n’est donc pas fermé, mais il n’est plus prioritaire. Et c’est peut-être ça, la vraie info.