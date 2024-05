The Mandalorian : seule série Star Wars à réaliser cet exploit exceptionnel

La série "The Mandalorian" a non seulement donné un nouveau souffle à la branche télévisuelle en direct de Star Wars, mais elle a également réalisé quelque chose qu'aucun autre nouveau projet n'a réussi à faire depuis. Quelle est donc cette réalisation unique ?

Tl;dr Le succès de The Mandalorian a lancé une nouvelle ère pour Star Wars.

La série a pris des risques en présentant des personnages entièrement nouveaux.

Elle a prouvé que Star Wars pourrait se déplacer au-delà de la famille Skywalker.

La série a su captiver le public sans s’appuyer sur des personnages déjà établis.

The Mandalorian : une révolution dans l’univers Star Wars

Avec The Mandalorian, Star Wars a franchi une nouvelle étape, explorant des territoires insoupçonnés de sa chronologie et inaugurant une nouvelle forme de narration. En s’affranchissant de l’animation, la série a ouvert la voie à des récits en live-action interconnectés, donnant naissance à des spin-offs tels que The Book of Boba Fett et Ahsoka.

Un pari risqué qui a payé

The Mandalorian a pris le risque d’introduire des personnages entièrement nouveaux, fait rare dans l’univers Star Wars. L’engouement du public pour la série a prouvé que ce pari audacieux était fructueux. The Mandalorian a ainsi démontré que Star Wars pouvait s’éloigner de la famille Skywalker et du conflit ancestral entre les Jedi et les Sith pour offrir quelque chose de plus.

Une distribution entièrement nouvelle

The Mandalorian a révolutionné Star Wars en ne faisant appel à aucun personnage déjà établi. Les Mandaloriens, bien que connus des fans grâce à Star Wars: The Clone Wars et Star Wars Rebels, ont été revisités avec l’introduction de Din Djarin, un personnage inédit.

L’originalité, une clé du succès

The Mandalorian a prouvé que l’originalité pouvait avoir une place dans Star Wars. Si la franchise veut survivre et continuer à attirer de nouveaux spectateurs, elle ne peut pas se contenter de s’appuyer sur le passé. The Mandalorian a su montrer que l’introduction de nouveaux personnages dans des cadres et des périodes familiers pouvait fonctionner.