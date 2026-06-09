Among Us en série: l’ombre d’Infinity Train change déjà la donne

Paramount+ a mis en ligne d’un coup les 10 épisodes d’Among Us. Son showrunner explique pourquoi l’ADN d’Infinity Train s’y voit partout.

En bref Among Us arrive d’un bloc sur Paramount+

Owen Dennis revendique l’héritage d’Infinity Train

La série mise sur un mystère continu

Ce n’est pas juste une adaptation de plus. Avec Among Us, Owen Dennis reprend surtout une idée qu’il avait poussée très loin dans Infinity Train, celle d’un récit où les choix laissent des traces. Et pour une licence née d’un jeu social presque minimaliste, c’est loin d’être anodin.

Une série qui regarde plus vers Infinity Train que vers le gag pur

Dans ses explications, Owen Dennis raconte avoir beaucoup appris sur la structure en travaillant à la fois sur Regular Show et sur Infinity Train. Sur le premier, le rythme de production l’a forcé à comprendre les étapes quasi mécaniques d’une histoire. Sur les deux, il dit avoir gardé la même envie, inverser les attentes plutôt que cocher sagement les cases.

C’est un point intéressant, parce que Among Us pouvait facilement tomber dans le clin d’œil au jeu, épisode après épisode. Visiblement, l’équipe a choisi autre chose.

Des conséquences d’un épisode à l’autre, pas un reset permanent

Là où Regular Show remettait souvent les compteurs à zéro, Infinity Train avançait avec mémoire. Owen Dennis le dit clairement dans une phrase qui résume bien sa méthode, « Dans Infinity Train, je voulais que tout ait une conséquence ». Cette logique a été importée dans la version animée d’Among Us.

Résultat, la série repose sur des personnages plus marqués, un mystère de fond qui court sur toute la saison, et une recherche d’impact émotionnel. Bon, on reste dans l’univers d’un alien meurtrier infiltré parmi l’équipage, mais l’idée n’est plus seulement de rejouer la paranoïa du jeu. Il faut aussi que les décisions comptent à l’épisode suivant.

Le lancement surprise et le casting donnent le ton

Au Summer Games Fest, Paramount+ a d’abord montré de nouveaux extraits de la série. Puis la plateforme a mis en ligne, dans la foulée, les 10 épisodes de la première saison. Sortie discrète dans la forme, mais assez agressive sur le fond.

Et le casting vocal montre que le projet n’a pas été bricolé à la va-vite. On y retrouve Dan Stevens, Patton Oswalt, Yvette Nicole Brown et Elijah Wood, entre autres. Pas mal de noms connus pour une adaptation qui aurait pu rester dans un coin du streaming.

Pourquoi cette adaptation compte au-delà du jeu

À la base, Among Us a percé comme jeu multijoueur en ligne grâce à ses mécaniques d’espionnage. La série garde ce cœur-là, un tueur alien caché dans le groupe, mais elle donne davantage de personnalité à ses figures. C’est sans doute la seule vraie bonne manière d’étendre cet univers.

Et pendant ce temps, Owen Dennis est aussi revenu chez Cartoon Network pour travailler sur plusieurs épisodes de Regular Show: The Lost Tapes. On ne sait pas encore lesquels, mais son passé de storyboarder sur les saisons 4 à 8 de Regular Show, avec Mordecai et Rigby, rend ce retour assez logique. Ce genre de trajectoire dit quelque chose de simple, les adaptations de jeux tiennent mieux quand elles sont pilotées par des auteurs qui pensent d’abord en récit, pas en licence.