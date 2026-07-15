Pourquoi le remake live-action de Vaiana a calé si fort

Le remake en prises de vues réelles de Moana rate son lancement et relance un vrai doute chez Disney sur une formule longtemps rentable.

En bref Disney rate le lancement de Vaiana

Le remake arrive trop tôt

La stratégie live-action vacille

Le souci pour Disney, ce n’est pas seulement un film qui déçoit. C’est une formule qui semblait presque automatique, et qui ne l’est plus du tout. Le remake live-action de Vaiana vient de le rappeler de façon assez brutale.

Une recette Disney qui ne protège plus de la chute

L’été 2026 ressemble à un box-office sans garde-fou. Masters of the Universe a montré que de bonnes critiques et un casting solide ne suffisent plus. Dans le même temps, The Mandalorian and Grogu patine pendant que Obsession et Backrooms explosent les attentes.

Dans ce contexte, Vaiana devait être un pari sûr. Le film était attendu au-dessus de 52 millions d’euros (60 millions de dollars) pour son premier week-end nord-américain. Il a finalement démarré à seulement 37 millions d’euros (43 millions de dollars). Et le plus inquiétant est ailleurs, avec un lancement mondial limité à 82 millions d’euros (95 millions de dollars).

Le vrai problème, c’est le timing

Avec un budget colossal d’environ 216 millions d’euros (250 millions de dollars), il fallait un triomphe. Pas un démarrage hésitant. Les estimations évoquent déjà une perte supérieure à 86 millions d’euros (100 millions de dollars) pour Disney.

Pourtant, la franchise sortait d’une séquence très favorable. Le film d’animation de 2016 avait rapporté environ 594 millions d’euros (687 millions de dollars) pour un budget de 130 millions d’euros (150 millions de dollars). Puis il est devenu le titre le plus streamé de l’histoire de Disney+. Résultat, le spin-off pensé pour la plateforme a été transformé en suite cinéma. Sorti en novembre 2024, Moana 2 a fait encore mieux, avec environ 916 millions d’euros (1,059 milliard de dollars), là encore pour un budget de 130 millions d’euros (150 millions de dollars).

Mais c’est justement là que le bât blesse. Dès les premières bandes-annonces, pas mal de spectateurs ont eu la même réaction, Vaiana en live-action arrivait trop tôt. Refaire à si grand coût une histoire vieille de seulement dix ans, c’était un pari franchement curieux. Les critiques l’ont relevé aussi.

Une concurrence frontale, et moins d’élan autour de The Rock

Il y avait, en plus, une alternative familiale plus forte au même moment. Le propre Toy Story 5 de Disney a été bien mieux accueilli par la critique. Quand vous emmenez les enfants au cinéma en juillet, ce genre d’arbitrage compte énormément.

Ajoutez à ça un marché d’été saturé, moins d’argent disponible côté public, et une présence de The Rock qui pèse moins qu’avant au box-office. Sans oublier un détail qui n’en est pas un, Vaiana 2 est sorti il y a seulement 18 mois. Le remake n’avait ni la distance nostalgique, ni l’effet de manque.

Ce que cet échec peut changer chez Disney

Un flop ne condamne pas automatiquement les remakes live-action de Tangled ou Hercules. Mais la mécanique commence à grincer. Après l’échec sévère de Snow White en 2025, celui de Vaiana pèse plus lourd qu’un simple accident.

Ce revers dit quelque chose de plus large. Quand un studio recycle trop vite ses propres succès, le public finit par sentir la manœuvre. Et là, même une marque aussi solide que Disney ne suffit plus.