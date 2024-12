Pourquoi Disney a-t-il renommé Moana en Vaiana & Oceania hors des États-Unis ?

Découvrez pourquoi le célèbre film de Disney, Moana, est connu sous les noms de Vaiana et Océania en dehors des États-Unis

Tl;dr Le film « Moana » est extrêmement populaire et le plus diffusé aux États-Unis.

« Moana » est renommé « Vaiana » ou « Océanie » dans certains pays pour des raisons commerciales.

Malgré ces changements, le film a connu un grand succès à l’international.

Le succès fulgurant de « Moana »

L’univers Disney a touché le cœur de tous avec le film « Moana ». Les personnages d’Auli’i Cravalho et de Dwayne Johnson ont mené ce film à un succès retentissant en 2016. Mais ce n’est pas tout, « Moana », disponible sur Disney+, est devenu le film le plus diffusé aux États-Unis, toutes plateformes confondues. Ce succès phénoménal a engendré une suite, « Moana 2 », et un film en live-action prévu pour le 10 juillet 2026, faisant de ce charmant film d’animation une véritable franchise cinématographique.

Un titre qui change selon le pays

Cependant, une curiosité entoure « Moana ». Si vous avez déjà discuté du film avec des internautes d’autres pays, vous avez peut-être remarqué que son titre diffère. En effet, dans de nombreux pays européens, le film et son personnage principal sont connus sous le nom de « Vaiana ». En Italie, c’est encore plus complexe : le personnage est appelé Vaiana, mais le film s’appelle « Oceania ».

La raison de ces changements est purement commerciale. Dans les pays où « Moana » n’est pas utilisé, le nom n’était tout simplement pas viable car déjà enregistré comme une marque pour d’autres usages. Pour l’Italie, la situation est encore plus singulière. Une des actrices pornographiques les plus célèbres du pays se nomme Moana Pozzi, ce qui a probablement motivé ce changement de nom.

Un succès inébranlable

Malgré ces différences de titres, « Moana » a su conquérir le public international. Le film a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 248 millions de dollars sur le marché américain et un total de 643 millions de dollars au box-office international. Sa suite, elle aussi adaptée en fonction des marchés locaux, semble promise à un succès similaire.

Disney a pris la localisation du titre aussi au sérieux que tous les autres aspects de ce film somptueux et captivant. Le nom « Moana » signifie très justement « Océan » dans plusieurs langues polynésiennes majeures. « Vaiana », quant à lui, est dérivé du mot « vai », qui signifie simplement eau. Ces deux noms reflètent parfaitement le contexte culturel du personnage, son lien étroit avec l’océan et son esprit d’aventurière. Quant au choix de l’Italie de nommer le film « Oceania », il permet d’éviter toute confusion possible avec la carrière plus orientée vers l’adulte de Mme Pozzi.

Le film « Moana 2 » est actuellement à l’affiche dans les cinémas.