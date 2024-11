Disney retire un film Star Wars de sa programmation 2026

Malgré tout, "The Mandalorian & Grogu" sortira toujours cette année.

Tl;dr Le prochain film Star Wars est repoussé après 2026.

Ice Age 6 remplace le film Star Wars dans le planning de Disney.

Un film dérivé de la série The Mandalorian & Grogu sortira en 2026.

Report du prochain Star Wars : très loin, la galaxie est…

Les fans de la saga intergalactique vont devoir faire preuve de patience. En effet, le prochain film Star Wars, dont le titre n’a pas encore été dévoilé, n’apparaîtra pas sur nos écrans avant plusieurs années. Selon les informations de Variety et The Wrap, Disney a décidé de le retirer de sa programmation pour 2026.

La saga des âges de glace reprend le flambeau

En lieu et place du film Star Wars, Disney a prévu de sortir Ice Age 6 le 18 décembre 2026. Il s’agit d’une décision surprenante, d’autant plus que l’actrice Daisy Ridley avait annoncé lors de la Star Wars Celebration à Londres l’année dernière, qu’elle reprendrait son rôle de Rey dans un nouveau film de la saga. Ce dernier, dirigé par Sharmeen Obaid-Chinoy, également à la barre de certains épisodes de Ms. Marvel, devait être une suite directe de Star Wars : L’Ascension de Skywalker.

Une intrigue centrée sur la construction d’un nouvel ordre Jedi

Se déroulant 15 ans après les événements du précédent film, l’intrigue devait se concentrer sur Rey, qui entreprend de créer une nouvelle académie Jedi et de reconstruire l’Ordre Jedi. Steven Knight, connu pour son travail sur Peaky Blinders et Maria d’Angelina Jolie, avait rejoint le projet en remplacement des scénaristes originaux, avant de le quitter à son tour en octobre dernier. Le départ de Knight et la recherche d’un nouveau scénariste par Lucasfilm pourraient expliquer ce report.

Un spin-off de la série The Mandalorian en 2026

Malgré ce report, les amateurs de la franchise ne seront pas en reste en 2026. En effet, un film dérivé de la série Disney+ The Mandalorian & Grogu, dirigé par Jon Favreau, est actuellement en tournage et sa sortie est prévue pour le 22 mai 2026. Selon The Wrap, le prochain film Star Wars est toujours en développement, ce qui laisse espérer qu’il ne connaîtra pas le même sort que le film prévu par les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss, qui avait finalement été annulé.