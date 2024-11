Star Wars : avoir tué autant de personnages est une grosse erreur

Star Wars a commis une grosse erreur en tuant trop de personnages, laissant le placard un peu vide.

Tl;dr La franchise Star Wars a tué de nombreux personnages principaux.

Cela limite les options pour de futures histoires.

Il est nécessaire de planifier avec soin la mort des personnages.

Des pertes notables

La saga Star Wars est connue pour sa propension à ôter la vie à ses personnages les plus emblématiques. Depuis le trépas d’Obi-Wan Kenobi dans le premier opus, devenu par la suite A New Hope, jusqu’à celui de Luke Skywalker dans Star Wars: The Last Jedi, en passant par Anakin Skywalker/Darth Vader dans Return of the Jedi, nombreux sont les héros qui ont trouvé leur fin.

Le poids des absences

Or, cette tendance semble aujourd’hui peser sur les options narratives de la franchise. Selon une source proche de Lucasfilm citée par THR, « le placard est un peu vide« . En d’autres termes, il ne reste que peu de personnages pour mener Star Wars vers sa prochaine ère. Même des personnages récents et populaires, comme Din Djarin et Grogu de The Mandalorian ou le personnage éponyme non-Jedi de Ahsoka, n’ont pas encore prouvé leur valeur cinématographique ou sont tout simplement incapables d’étendre leurs histoires à cette époque lointaine.

Des morts parfois prématurées

Si certaines morts de Star Wars servent indéniablement leur histoire respective, d’autres auraient pu attendre. Par exemple, la mort de Luke, survenue alors qu’il semblait avoir atteint son plein potentiel narratif dans la trilogie de séquelles, a été perçue par beaucoup comme abrupte. Il aurait pu continuer à être un mentor pour Rey, l’aidant peut-être même à rectifier les erreurs de son propre Ordre Jedi.

Un équilibre délicat

Il convient de souligner que tuer des personnages peut poser autant de problèmes que de les ressusciter. Après tout, il n’y aurait pas de résurrection sans mort préalable. Il doit y avoir un poids, une signification à la mort d’un personnage, comme l’a démontré la tragédie du sacrifice de Tech dans Star Wars: The Bad Batch. Si cela se produit, alors les résurrections ne devraient certainement pas avoir lieu. De nombreux fans estiment que c’est le cas avec Palpatine et sa résurrection. En somme, les morts des personnages de Star Wars nécessitent parfois une planification plus minutieuse.