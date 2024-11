Star Wars confirme que Yoda n’a jamais vraiment fait confiance à Anakin Skywalker

Yoda n'a jamais vraiment fait confiance à Anakin Skywalker, c'est confirmé par Star Wars.

Tl;dr Un nouveau livre de Star Wars confirme les suspicions d’Anakin Skywalker : Maître Yoda ne lui faisait pas vraiment confiance.

Le traitement d’Anakin par le Conseil Jedi a contribué à sa chute du côté obscur de la Force.

La méfiance persistante de Yoda envers Anakin offre une nouvelle perspective sur sa chute.

La méfiance de Yoda envers Anakin

La saga Star Wars continue de nous surprendre avec de nouvelles révélations. La dernière en date est la confirmation d’une suspicion d’Anakin Skywalker : Maître Yoda ne lui a jamais vraiment fait confiance. Cette information provient du nouveau livre Star Wars Encyclopedia: The Comprehensive Guide to the Star Wars Galaxy, une œuvre collective de plusieurs auteurs passionnés de la franchise.

Un regard neuf sur la relation entre Anakin et Yoda

L’arrivée d’Anakin sur Coruscant, sa rencontre avec le Conseil Jedi et les tensions qui en découlèrent ont eu des effets significatifs sur son parcours dans la saga Star Wars. En effet, ces événements ont grandement contribué à son animosité croissante envers les Jedi et à sa chute ultime du côté obscur de la Force.

Le livre révèle notamment que lorsque Qui-Gon Jinn présente Anakin au Conseil Jedi, Yoda soutient que le jeune garçon est trop dangereux pour être formé. Bien qu’il change d’avis après la mort de Qui-Gon Jinn, Yoda ne parvient jamais à surmonter son sentiment de malaise à l’égard d’Anakin. Ce malaise, ressenti par Anakin tout au long de sa jeune vie, a contribué non seulement à son sentiment d’isolement, mais aussi à son tournant vers le côté obscur.

Les conséquences de la méfiance de Yoda

Il ne fait aucun doute que Yoda et les autres membres du Conseil Jedi avaient de bonnes intentions et cherchaient à protéger le côté lumineux de la Force. Cependant, leur traitement d’Anakin a facilité sa chute vers le côté obscur. Le fait que Yoda n’ait pas pu « vaincre » son sentiment de malaise envers Anakin est particulièrement préoccupant et décevant. Cela suggère qu’il s’agissait d’un sentiment contraire à la voie Jedi, que Yoda aurait dû surmonter.

Divers facteurs ont contribué à la chute d’Anakin, et il est difficile de déterminer si un changement aurait pu empêcher sa transformation en Dark Vador. Cependant, le traitement des Jedi, et en particulier celui de Yoda, a certainement joué un rôle majeur dans son parcours.