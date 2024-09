Pourquoi Mace Windu n’a-t-il jamais fait confiance à Anakin Skywalker dans Star Wars ?

Mace Windu se méfiait d'Anakin Skywalker en raison de son impulsivité et de ses émotions conflictuelles, ainsi que de son manque de maîtrise de la Force, qui contrastaient avec les idéaux de discipline des Jedi. De plus, Windu avait des doutes sur la véritable loyauté d'Anakin et ses motivations personnelles.

Tl;dr Mace Windu se méfiait d’Anakin Skywalker dès leur première rencontre.

Mace Windu a toujours été attentif à l’augmentation de la puissance et des émotions d’Anakin Skywalker.

La relation étroite d’Anakin Walker avec Sheev Palpatine a suscité des inquiétudes chez Mace Windu.

Le manque de confiance de Mace Windu en Anakin Skywalker a eu des impacts durables dans Star Wars.

La méfiance originelle de Mace Windu

Dans Star Wars, la méfiance de Mace Windu à l’égard d’Anakin Skywalker est palpable dès leur première rencontre. Alors que le jeune garçon est présenté comme « l’Élu » (celui qui est censé détruire les Sith et ramener l’équilibre dans la Force), Windu reste sceptique et cette méfiance initiale marque profondément Anakin tout au long de son parcours parmi les Jedi. Mace Windu a toujours perçu Anakin Skywalker comme une menace potentielle, une préoccupation qui ne s’est jamais dissipée.

Un pouvoir grandissant, une menace persistante

Malgré les exploits d’Anakin Skywalker au cours des Guerres des Clones, Mace Windu continue de le tenir à distance, le considérant toujours comme un risque majeur. Cette attitude a sans doute contribué à la chute d’Anakin Skywalker. Mace Windu a constamment surveillé l’immense pouvoir d’Anakin Skywalker dans la Force, et ses émotions imprévisibles, parfois alarmantes.

Un lien suspect avec Palpatine

Mace Windu avait également de sérieuses préoccupations concernant la relation étroite d’Anakin Skywalker avec Sheev Palpatine. Cette amitié a coûté la vie à Windu et a sans doute joué un rôle déterminant dans la corruption d’Anakin par Palpatine :

La demande des Jedi à Anakin d’espionner Palpatine a renforcé les doutes d’Anakin et a exacerbé sa perception de l’attaque de Windu sur Palpatine.

Les répercussions durables d’une méfiance

Enfin, l’influence de cette méfiance persistante a eu des répercussions durables tout au long de l’histoire de Star Wars. Bien que ce soit Anakin Skywalker qui ait fait tous les mauvais choix, le Conseil Jedi, y compris Mace Windu, porte également une part de responsabilité dans les événements désastreux de la trilogie préquelle.