Star Wars révèle l’identité d’un Inquisiteur mystère, créant de nouveaux problèmes de continuité pour Ahsoka, deux ans après sa première apparition

Star Wars révèle l'identité d'un Inquisiteur mystérieux deux ans après sa première apparition, créant de nouveaux problèmes de continuité pour Ahsoka.

Tl;dr Une Inquisitrice mystère de Star Wars est finalement identifiée.

Cette révélation crée des problèmes de continuité dans l’univers.

La nouvelle encyclopédie Star Wars tente de résoudre ces incohérences.

Ahsoka Tano et l’Inquisitrice mystère

Deux ans après Star Wars: Tales of the Jedi, l’univers de Star Wars confirme enfin l’identité d’une Inquisitrice mystérieuse qui chassait Ahsoka Tano. Cette révélation, loin d’être anodine, soulève des problèmes de continuité dans l’histoire. Tout le monde s’attendait à ce que la série Tales of the Jedi de Dave Filoni mette en scène Ahsoka Tano, mais l’épisode 6 a semé la confusion en adaptant une partie très appréciée du roman Ahsoka d’E.K. Johnston.

La nouvelle encyclopédie Star Wars

Les premières copies de la nouvelle Star Wars Encyclopedia commencent à arriver et, selon une lectrice attentive, Gem, le livre confirme l’identité de la nouvelle Inquisitrice mystérieuse. Selon l’Encyclopédie Star Wars, il s’agit officiellement du Premier Frère. Bien que les informations biographiques soient encore rares, cette référence est particulièrement significative car elle contredit Ahsoka. Ici, l’Inquisitrice était définitivement identifiée comme le Sixième Frère.

Les conséquences pour l’histoire d’Ahsoka Tano

Cette réparation est maladroite. Elle laisse entendre que des histoires similaires se sont produites deux fois avant qu’Ahsoka Tano ne décide de devenir un agent Fulcrum qui travaillait contre l’Empire. Elle s’est installée deux fois sur des planètes ou des lunes agricoles, sous le nom d' »Ashla », jusqu’à ce qu’elle soit retrouvée par une Inquisitrice qu’elle a vaincue au combat. Cette solution a toutefois le mérite de rendre canoniques à la fois les événements de Tales of the Jedi et d’Ahsoka, rétablissant ainsi le personnage LGBTQ+ Kaeden Larte.