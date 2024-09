Le tournage de la saison 2 d’Ahsoka est prévu pour l’été 2025

La série Ahsoka de Disney+ suit l'ancienne Jedi Ahsoka Tano alors qu'elle enquête sur la réapparition d'une menace liée à l'Empire et à l'héritage des Sith. Ele explore ses aventures et ses confrontations avec de puissants ennemis tout en cherchant à comprendre le rôle qu'elle doit jouer dans l'univers en pleine évolution.

Tl;dr Le tournage de la saison 2 d’Ahsoka commencera à l’été 2025.

La saison 2 d’Ahsoka ne sera pas diffusée avant 2026.

Le film The Mandalorian and Grogu sortira probablement avant la saison 2 d’Ahsoka.

D’autres histoires du Mandoverse seront diffusées avant la saison 2 d’Ahsoka.

Une attente prolongée pour la saison 2 d’Ahsoka

La comédienne australienne Natasha Liu Bordizzo, qui a incarné Sabine Wren dans la première saison de la série Ahsoka, a annoncé à la Dragon Con, un événement annuel consacré au multimédia et à la culture pop qui se tient le week-end du Labor Day à Atlanta, en Géorgie, que le tournage de la deuxième saison ne débuterait probablement pas avant l’été 2025. La première saison a marqué la première apparition en live-action de ce personnage adoré des fans de Star Wars, aux côtés d’autres figures emblématiques de Star Wars Rebels et The Clone Wars. Une deuxième saison a été confirmée, et on s’attend à ce qu’elle reprenne là où la première s’est arrêtée, sur de nombreux cliffhangers.

Quel avenir pour le Mandoverse ?

En attendant, les fans de l’univers Star Wars ne seront pas en reste. En effet, plusieurs autres histoires du Mandoverse seront diffusées avant la saison 2 d’Ahsoka. Cela laisse présager la possibilité de voir certains personnages avant la nouvelle saison, et de développer davantage l’intrigue autour du retour de l’Amiral Thrawn et de la menace croissante de l’Empire. La première de ces histoires, la série live-action Skeleton Crew, débutera en décembre 2024 sur la plateforme de streaming Disney+.

Les autres sorties prévues

The Mandalorian and Grogu est planifié pour mai 2026 et devrait précéder la saison 2 d’Ahsoka, car il est déjà en production. De plus, certains éléments de l’intrigue devront probablement être mis en place avant que l’histoire d’Ahsoka ne continue. Il est peu probable que Skeleton Crew et The Mandalorian and Grogu se rendent dans la galaxie où sont bloqués Ahsoka Tano, Sabine, Baylan Skoll, et Shin Hati, mais ils pourraient néanmoins mettre en scène Thrawn, Hera Syndulla, Ezra Bridger et d’autres personnages de la galaxie connue.